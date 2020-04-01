宋熙年與陳智燊日前公布了再度懷孕的消息，一家三口將有新成員加入，在艱困的時刻裏，這無疑是一件令人鼓舞的喜訊。

宋熙年與陳智燊日前公佈了再度懷孕的消息，一家三口將有新成員加入。（IG＠chanjason_）

Jason與Sarah相愛11年，兩人於2016年步入教堂，婚後兩年迎來兒子Damon。兩人經常於YouTube頻道《Sarah & Jason》中分享一家三口的生活點滴，與TVB約滿後向KOL的方向發展。日前，兩人分別於各自的IG上分享Sarah懷上第二胎的喜訊。在疫情肆虐的情況下，Sarah坦言家人的健康與安全是首要考慮的條件。「在新生命誕生前，我們要互相照顧彼此身體和心靈上的健康。我們將會以積極的態度面對疫情，亦希望大家能團結起來，共度時艱。」

作為一家之主，Jason感恩自己擁有能給予他力量的完美家庭。新生命的出現就如強心針，教他於在這個負能量灌頂的時刻仍要保持樂觀正面。Jason又承諾，待疫情穩定後會帶Sarah到處旅遊，以補償這段日子她不辭勞苦的付出。

Jason與Sarah相愛11年，最初為了不影響事業，兩人經歷7年地下情，直到兩人開始幻想未來生活的藍圖，認定對方為終身伴侶的時候，才大方公開戀情。直至現在，即將有新成員加入一家三口組幸福家庭，雖然角色身份有所改變，但Jason與Sarah仍然視對方為第一位。遇見對的人，被對方愛護著便是最幸福的事。

幸福的一家三口（IG_rahrahsong）

我的性格是比較保守和慢熱的，而且當時並不熟悉娛樂圈，為了能好好在這裡發展我選擇保持沉默，把所有感覺都收在心底。第一次遇到Sarah時她是很開朗，抱著樂於分享，把所有包袱放開的心態，與我的對比很大。 陳智燊

Jason與Sarah都是外國回流的藝人，相似的成長背景令兩人「同聲同氣」。Jason剛加入TVB時由於未習慣娛樂圈的工作模式，加上慢熱的個性，為免因失言而開罪前輩，他只好把情緒收起，專注工作。第一次遇見Sarah便被她的開朗性格所吸引，剛好與他相反，亦令Jason體會到自己其實並不需要如此壓抑，像Sarah般放開包袱，把心放開一點，娛樂圈生活並非如想像中般充滿壓力。正因為Sarah熱情開朗的性格，一點一點的慢慢拉近了彼此間的距離。

Jason直言遇到Sarah是他的「人生大獎」。（IG_chanjason_）

雖然我未在頒獎禮奪得任何大獎，但我在TVB的生涯奪得了人生大獎，就是我的太太－宋熙年。 陳智燊

十年前Jason與Sarah已拍拖一段時間，到十年後的今天兩人已結為夫妻更誕下兒子。兩人不時於社交平台放上甜蜜家庭照，在共同經營的YouTube頻道sarah & jason中充滿默契的互動更是羡煞旁人。從YouTube影片中感受到兩人的生活充滿火花，影片多記錄兩人溫馨的下廚樂，或是為對方化妝，剃鬚的鬼馬舉動，都是在沒有刻意鋪墊的情況下拍攝，沒有華麗的場景，卻流露著淡淡然的幸福。

出生於四兄弟的家庭令Jason憧憬將來家庭可以更熱鬧一點，為兒子多添兩個兄弟姐妹（IG_chanjason_）

她是一個把家庭觀念看得很重的女生，與父母，妹妹關係很緊密，與我有著很多的共同點，令我感覺她就是那個對的人。 陳智燊

Jason為籌備求婚花了三個月的時間，於Sarah飛回澳洲慶祝父親六十大壽之際求婚，在Sarah妹妹的見證下，成功製造浪漫驚喜。

去年Jason為了可以有更多時間去照顧家人而選擇離開TVB，認為家庭比事業更重要。出生於四兄弟的家庭令Jason憧憬將來會有機會與Sarah生育三個小朋友，希望家庭可以更熱鬧一點。對他們而言，幸福的成長環境就是一個能感受到愛的家，與兄弟吵吵鬧鬧，起些小爭執都會是小朋友長大後難得的回憶。

相愛十年，兩人甜蜜依然：