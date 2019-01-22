【女生插畫】不必糾結陰道鬆弛、陰唇不對稱！妹妹不白不滑仍是美

世界上展現的多是單一範本的女陰，使我們被灌輸什麼樣的陰部才叫正常，而荷蘭插畫家Hilde希望透過自己擅長的插畫，畫下多元、真實且美麗的女陰（Vulva），每一張女陰都是由世界各地的粉絲分享給他， Hilde取得同意後畫成插畫分享出來的。

文：女人迷編輯 JT

我們總能在社群討論串上看到女孩們對私密處外型的問題：「陰唇左右不對稱怎麼辦」、「私密處黑黑的，要怎麼樣才能變白」、「我的陰唇看起好皺好醜感覺很自卑……」

走在大街上、點開網頁，我們常常看到醫美診所強調私密處要「又白又嫩」，才能有自信、得到「性福」。因此，我們時常拿這些標準來苛責自己的私密處不夠好看，也擔心另一半會不會嫌棄「不白不嫩」的妹妹？

但是荷蘭插畫家Hilde並不這樣認為，根據2016年國際美容外科醫學會公布的數字，小陰唇的整形高達 45%，成為全球整形手術成長率第一名，這樣的現象讓他開始反思，世界上展現的多是單一範本的女性陰部，所以我們會被灌輸什麼樣的陰部才叫正常，而這樣的思維必須被改變，於是他透過自己最擅長的插畫，畫下多元、真實且美麗的女陰（Vulva），每一張女陰都是由世界各地的粉絲分享給他， Hilde取得同意後畫成插畫分享出來的。

妹妹「不白不嫩」又怎樣？每個妹妹都是獨特的！按圖看看Hilde筆下的陰部美態▼

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值得一提的是，Hilde所提倡的多樣性，不只侷限在生理女性的陰部，而是包括性別酷兒，所以你可以看到他筆下有不同的陰部模樣，有些包括男性生殖器：「擁有陰部或陰莖，不代表它能定義你的性別認同，而是由個人感受來定義⋯⋯永遠保持尊重，也盡量避免推測其他人『應該』要有什麼樣的性別認同。」

接下來，與你一起分享三張陰部畫作背後的動人故事。

想知陰部畫作對於Hilde而言有甚麼意義？立即按圖看看▼

分享三則動人陰部故事，希望每個人都可以重新認識自己的身體，挖掘讓自己身體美的方式。如果你正擔心自己的陰部，點開The Vulva Gallery看看吧，你會發現許多人都跟你一樣，而他們都勇敢的接受真正的自己唷！

【本文經授權轉載自「女人迷」，原文： 陰唇左右不對稱好焦慮？擁抱真實的陰部插畫集 】