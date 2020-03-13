繼情人節尖沙咀海傍唱歌，出名「愛妻號」的張繼聰IG又再閃出新高度。3月13日是謝安琪的43歲生日，老公張繼聰在IG上甜蜜祝賀，並寫道 :「Miss 313，第15次同你講Happy birthday 。繼續一齊欣賞沿途嘅風景，點都好，有我」、「我會keep好d，俾你偷拍」等，再加無限甜到漏emoji，甜蜜寵妻相信令一眾女生羨慕不已。 這段一直被形容為「女尊男卑」的愛情，一直在張繼聰的悉心裁種下，令人一次又一次拍爛手掌。

趁謝安琪生日，張繼聰與太太外出旅行，雖然二人戴上口罩，但完全給他們閃暈。（louischeung2013@Instagram）

謝安琪與張繼聰結婚多年，當初一直不被看好，男方與女方名氣懸殊，不時被大眾譏諷為「食軟飯」。他不理世俗眼光，與Kay一直恩愛如昔，用行動讓外界跌破眼鏡。早在二人12週年紀念，Louis與Kay暫時放下子女，兩個人外出「撐抬腳」，自拍上傳到Instagram，讓不少粉絲大呼「甜到漏」。兩人由不被看好變成模範夫婦，當中有不少秘訣......



【點圖即看】戴定眼鏡，回顧近年放閃帖文＝＝＞

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兩人曾經不被看好。（張繼聰Facebook）

A successful marriage requires falling in love many times ,always with the same person. Mignon McLaughlin

保持心動感覺

張繼聰（Louis）曾在Instagram上引用一句新聞工作者Mignon McLaughlin 的一句「A successful marriage requires falling in love many times ,always with the same person.」。成功婚姻是要與同一個人不斷墮入愛河。Louis與謝安琪（Kay）愛情長跑多年，卻依然願意製造情趣。結婚多年的夫婦，常常被生活消磨了兩人之間的心動感覺，愈是了解對方，熟悉對方，習慣了對方在身旁，自然也不會花心思在對方身上。尤其有了孩子的夫妻，重心往往就會轉移在兒女身上，不知不覺間忽略了另一半。Louis與Kay即使是老夫老妻，仍然像熱戀情侶般在IG、Facebook上耍花槍，而Louis也不羞於表達自己對太太的愛意，常常以甜言蜜語哄太太。自覺與他沒了熱情，倒不如找一天外出約會，重新回味當初熱戀的甜蜜滋味。

在結婚12週年，兩人外出甜蜜約會。（IG@louischeung2013）

爭執時要留底線

Louis曾經在不少訪問中提及自己覺得「老婆永遠是對的」，當兩人爭吵時，他永遠都會做低頭的一方。當然不是奉勸每位男士要滿足伴侶每一個無理要求，只是當兩人爭吵得臉紅耳赤時，難免會失去理智，說出讓對方心碎的話。說話，永遠都是覆水難收，傷害也可以很長遠。如非本意的說話，倒不如在爭吵時忍一忍，不一定要「認低威」，等大家冷靜下來再溝通就好。

他的IG工作照以外，就是放閃照或家庭照：

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做對方永遠的樹洞

身邊朋友精神出軌的原因，大多都是因為找到比另一半更好的傾訴對象。一齊久了，我們習慣了「心照」，反而不習慣與對方促膝長談，在同一個空間，各做各的事。有人會視之為默契，但長期處於沒有交流的狀態，你會發現即使有不如意，也不知道如何跟他開口。但Kay和Louis除了是夫婦，也是知己，Kay曾經在頒獎台上感謝老公，「好多謝佢，呢個人同我一齊出道，入同一間唱片公司。每當我做得好努力，但得唔到支持嘅時候，覺得好沮喪，但佢永遠支持我。」做對方永遠的樹洞，陪著對方走過低潮，讓他覺得你不只是他名義上的另一半，也是人生路途上的伴侶。