繼情人節尖沙咀海傍唱歌，出名「愛妻號」的張繼聰IG又再閃出新高度。3月13日是謝安琪的43歲生日，老公張繼聰在IG上甜蜜祝賀，並寫道 :「Miss 313，第15次同你講Happy birthday 。繼續一齊欣賞沿途嘅風景，點都好，有我」、「我會keep好d，俾你偷拍」等，再加無限甜到漏emoji，甜蜜寵妻相信令一眾女生羨慕不已。
這段一直被形容為「女尊男卑」的愛情，一直在張繼聰的悉心裁種下，令人一次又一次拍爛手掌。
趁謝安琪生日，張繼聰與太太外出旅行，雖然二人戴上口罩，但完全給他們閃暈。（louischeung2013@Instagram）
謝安琪與張繼聰結婚多年，當初一直不被看好，男方與女方名氣懸殊，不時被大眾譏諷為「食軟飯」。他不理世俗眼光，與Kay一直恩愛如昔，用行動讓外界跌破眼鏡。早在二人12週年紀念，Louis與Kay暫時放下子女，兩個人外出「撐抬腳」，自拍上傳到Instagram，讓不少粉絲大呼「甜到漏」。兩人由不被看好變成模範夫婦，當中有不少秘訣......
【點圖即看】戴定眼鏡，回顧近年放閃帖文＝＝＞
兩人曾經不被看好。（張繼聰Facebook）
A successful marriage requires falling in love many times ,always with the same person.
保持心動感覺
張繼聰（Louis）曾在Instagram上引用一句新聞工作者Mignon McLaughlin 的一句「A successful marriage requires falling in love many times ,always with the same person.」。成功婚姻是要與同一個人不斷墮入愛河。Louis與謝安琪（Kay）愛情長跑多年，卻依然願意製造情趣。結婚多年的夫婦，常常被生活消磨了兩人之間的心動感覺，愈是了解對方，熟悉對方，習慣了對方在身旁，自然也不會花心思在對方身上。尤其有了孩子的夫妻，重心往往就會轉移在兒女身上，不知不覺間忽略了另一半。Louis與Kay即使是老夫老妻，仍然像熱戀情侶般在IG、Facebook上耍花槍，而Louis也不羞於表達自己對太太的愛意，常常以甜言蜜語哄太太。自覺與他沒了熱情，倒不如找一天外出約會，重新回味當初熱戀的甜蜜滋味。
在結婚12週年，兩人外出甜蜜約會。（IG@louischeung2013）
爭執時要留底線
Louis曾經在不少訪問中提及自己覺得「老婆永遠是對的」，當兩人爭吵時，他永遠都會做低頭的一方。當然不是奉勸每位男士要滿足伴侶每一個無理要求，只是當兩人爭吵得臉紅耳赤時，難免會失去理智，說出讓對方心碎的話。說話，永遠都是覆水難收，傷害也可以很長遠。如非本意的說話，倒不如在爭吵時忍一忍，不一定要「認低威」，等大家冷靜下來再溝通就好。
他的IG工作照以外，就是放閃照或家庭照：
做對方永遠的樹洞
身邊朋友精神出軌的原因，大多都是因為找到比另一半更好的傾訴對象。一齊久了，我們習慣了「心照」，反而不習慣與對方促膝長談，在同一個空間，各做各的事。有人會視之為默契，但長期處於沒有交流的狀態，你會發現即使有不如意，也不知道如何跟他開口。但Kay和Louis除了是夫婦，也是知己，Kay曾經在頒獎台上感謝老公，「好多謝佢，呢個人同我一齊出道，入同一間唱片公司。每當我做得好努力，但得唔到支持嘅時候，覺得好沮喪，但佢永遠支持我。」做對方永遠的樹洞，陪著對方走過低潮，讓他覺得你不只是他名義上的另一半，也是人生路途上的伴侶。