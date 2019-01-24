10yearchallenge：在感情裡跌碰 成熟後才學懂的3件愛情事實

洗版式的#10years challenge，雖然沒有參與其中，但看到友人們不亦樂乎的自揭黑素材，自己倒也看得津津有味，亦有些感慨。 10年，當年一個金髮的「地道MK妹」朋友，變成了手抱2個孩子的賢妻，相片內的她仍舊笑意盈盈，身邊人仍舊擁著她的肩充滿愛意；亦有青梅竹馬幸福的一對勞燕分飛，再重新出發，在路上各自尋覓幸福。

(《分手說愛你》劇照)

這10年，除了外表的轉變，在感情路上，你還好嗎？

(《分手說愛你》劇照)

當初求而不得的人，還有想起他嗎？

那時的身邊人，是換了個身份牽手同路，抑或是已經散失人海？

這些年以來，為了感情，你妥協過、堅持過、背叛過嗎？

從20到30，從30到40，女人的年齡也許只是數字，但每天經歷卻切切實實。反思十年，不論是從少女變成少婦，平淡而踏實的過日子的，或者在分合與取捨中體味人生的，我們都愛過一個上過一課，而愛情觀漸趨成熟的女生，也許都學懂了以下3件愛情事實。

一：失戀的形態千變萬化

(《分手說愛你》劇照)

也許是大眾觀念影響？以往老覺得穩定交往／進入婚姻＝得勝，單身＝失敗，但當身處過一段不痛不癢的關係久了，方發現比單身寂寞更傷人的是，二人的關係漸漸冷卻、失去活力卻無力挽回，像一把抓不住的流沙從五指間流走，不見得雙方做錯了甚麼，卻比失望、爭執更可怕──二人無愛了，卻仍舊在一段關係之中掙扎著。

(《分手說愛你》劇照)

這時我們方發現，原來失戀的形態千變萬化，假性的「穩定交往」令人無法辨認出，原來身處戀愛婚姻之中也會失去愛情，真正重要的不是「名份」，而是「幸福」感覺，而甚麼是屬於自己的「幸福」卻是旁人無法體會，自己說了才算的一回事。

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二：老掉牙的「愛自己才懂得愛別人」，原來是真的

(《分手說愛你》劇照)

失去了愛讓我們痛不欲生，但比起學會「100個嬴回男友/老公的方法」，我們原來更應關心如何過好每天生活，照顧好自己。你曾經試過在意對方比自己更多，付出一切卻換不來愛嗎？老掉牙的一句「愛自己才懂得愛別人」，原來是真的，試想想──

當你生活重心全仰賴一個人，他的一點失神足教你疑神疑鬼，你隱約間也曾想過你的焦慮，換來的只是對方輕視與關係的繃緊。

你無疑是一個負責任的女友/妻子/媽媽，但身份為你帶來的付出的焦慮，當你的付出過多卻非出於自願，只會引發內心的負面情緒，並對身邊人的怨懟愈來愈多，卻反而引起對方的反彈。

(《分手說愛你》劇照)

只有找到照顧自己與付出之間的平衡，不再依賴別人，讓自己成為自己信心的柱子，重頭理解自己所愛、渴望如何被愛，才有機會讓別人愛你。畢竟，要知道如何讓別人待自己好，前提是自己也知道如何嘛。

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三：比起抱怨或約束，更重要的是勇敢表達真實情緒

(《分手說愛你》劇照)

當感覺到感情失重、曖昧對象或伴侶想拉開距離，我們總下意識想藉由抱怨、對錯、規定限制對方，引起對方注意，說出帶刺的話如「你應該……」、「你只是……難道很難嗎？」，然而，我們都知道，這些只會令彼此指責與逃避的惡性循環而無助改善關係。

(《分手說愛你》劇照)

愛是流動的情緒，道義與責任不能換來愛，唯有先敝開的人自己內心最柔軟一隅的人才能打動人心。相處之中誰沒有糾結爭執過？但想為關係破冰，有時我們得承擔風險先去示好及展示弱脆，如實的表達自己的感受與期望，才有機會與對方作出真實而深刻的生命連結。

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（愛情冇限期，但告白有，截止收集：2019年1月28日）