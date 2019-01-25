【杜汶澤田蕊妮】相愛20年仍在熱戀 愛情保鮮必學的幸福法則

杜汶澤和田蕊妮，這兩個名字在人們心目中基本是連在了一起。一直以來從不吝惜地在媒體及社交網上恩愛放閃，而其實二十年來他們共同歷經了不少風風雨雨。

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最近田蕊妮不慎中了流感，杜汶澤亦被傳染，他在社交網上發佈藥包的照片：「我老婆佢好好，有咩都會同我分享，唔會收埋收埋，包括病。」患病的他更爲老婆炮製豪華病人餐，愛心十足。

(杜汶澤facebook圖片)

杜文澤在facebook分享他精心炮製的愛心餐單 ----

是日病人甲乙頭等房套餐丙：



陳皮蒸臺灣急凍龍蠆扒

梅菜王蒸手剁西班牙雪藏梅頭肉

蝦米節瓜粉絲

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從 1999 年在亞視相識相戀，到 2005 步入婚姻，他們相愛了二十個年頭。命運並沒因此而減少對他們的考驗，這對夫妻曾經歷過數次財政困難以及情感波折，可他們卻總能坦然面對，共同度過難關。從他們看來，幸福不是一種狀態，而是一種心態。我的世界，只要你在，足幸福矣。那如何才能煉成這種幸福心態？不妨參考以下幾點吧。

1. 有福同享 有難同當

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年輕時的杜汶澤曾染上賭癮，欠下巨債後避走台灣。有傳當時的田蕊妮在朋友不斷阻止下，仍三番四次借錢給他還錢，她認爲杜汶澤有困難她幫忙是理所當然的。婚後也有傳杜汶澤曾兩度破產，田蕊妮也不離不棄。夫妻本身就是一體的，一個人遇到難題時，最需要的就是身邊一半。你的支持，就是他動力的來源。

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2. 小事不計較 大事不執着

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兩人的關係中曾有小三出現，田蕊妮縱然心裡多難受，但最後也選擇了原諒。朋友跟田蕊妮說的一句話「結婚就是將錯就錯」，聽起來滑稽，但亦不無道理。每個人都總會有犯錯的時候，作爲另一半，小事儘量不計較，大事不執着，能原諒時就原諒，你的大方對方也會感受到的。杜汶澤說：「以前以爲成功就會得到女人，但得到一個好女人就等於成功。」



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3. 經濟上不過份依賴 各自有自己的事業

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田蕊妮曾在訪問提到，婚後的她曾過了好幾個月的少奶奶生活，整日跟朋友飲茶打麻雀，但這樣過活令她漸覺生活頹廢。她表示自己不喜歡收家用，買東西時又要向男人要錢，自覺很彆扭，所以不久她便決定復出，享受有工作而經濟獨立的生活。也許有些女生會覺得婚姻是第二次投胎，嫁到個有錢老公就可以做少奶奶安享其成，但其實作爲一個經濟上不依靠的女人，擁有自己的目標和事業，更能令男人心生敬佩。

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4. 爲生活增添一點幽默感

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天秤座的田蕊妮加上雙子座的杜汶澤，兩人都屬愛玩愛笑的風向星座，當然一拍即合。任何有他們的社交場合，都總笑聲不斷。婚後的生活不可能日日精彩夜夜笙歌，能夠在平淡的生活中找些樂趣，才是令婚姻長久幸福的祕訣。愛笑的人運氣都不會太差，杜汶澤田蕊妮現在所擁有的幸福生活，都是憑着樂觀幽默的性格所創造的吧。

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（愛情冇限期，但告白有，截止收集：2019年1月28日）