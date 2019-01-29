【相愛70年】患病不離不棄同步逝世　妻子婚前情信：愛你直到永遠

相傳恩愛夫妻能互相感應，澳洲一對夫婦相愛將近70年，卻因患上不同疾病，而在同一時間雙雙辭世，兩人就如比翼鳥般，但願同年同日死，連醫生也分辨不出時間差距。

Francis Platel(圖左)l與Norma(圖中)相愛近70年，本月初在同一時間雙雙辭世，就如比翼鳥般，但願同年同日死。(Amanda Platell)

兩人的女兒Amanda Platell，將他們的愛情故事記錄，並分享到網上，稱是「最美麗的緣分」，不少網民看後深表感動。現年92歲的Francis Platell，與90歲妻子Norma的相遇，情訂於一支舞，當時兩人家境不同，Francis在14歲時逃學，Norma則在修道院學習，並精通鋼琴，但緣分把兩人拉到一起，Francis初見Norma時，對方穿藍色長裙，柔順的赤褐色頭髮上，掛著一朵新鮮的緬梔花，他形容當時的她，好比一名影星。

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網民聽完兩人的故事後，紛表示感動：

+ 4 + 3 + 2

兩人初次甜蜜約會後，Norma便認定對方，而Francis其後亦賣掉自己的一輛二手電單車，用以購買玫瑰圖案的訂婚戒指，向對方求婚。雖然Norma個性謙虛，容易害羞，但底子裡卻是個強悍女生，常在背後輔助對方。她對Francis的愛亦從未褪減，Amanda翻看兩人的遺物時，看到母親於婚前寫給丈夫的一封信，「親愛的Francis，我對將成為你的妻子而感到興奮，我把自己交給你，我將會比他人更愛你，直至永遠。」現今，他倆的愛已得到印證，雙雙成為大家最後見的人。

Francis與Norma相處恩愛。(Amanda Platell) 時間每刻流逝，兩人度過金婚和鑽婚，不過天意弄人，Norma因患阿滋海默症（即腦退化症），三年前曾被告知可能活不過聖誕，雖最後都挺過來，但直至去年她忘記所有事，包括語言能力，說的最後一句話，Amanda表示是「我的丈夫」。Francis希望一直守在妻子旁，每天擔當所有家務，儘管有家傭協助，他仍是分身不暇，最終只好送對方到療養院，並將探望當成日常，每日早餐後便出發，然後跟對方一起分享午餐。雖然忘記了，但坐沙發上看電視，打瞌睡的時候，Norma也會把頭側在丈夫的肩膀酣睡。

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Francis曾跌倒和中風，去年事情再度發生，最後他索性到療養院，陪同妻子睡在同一間房間，享受最後的二人時光。Francis常餵對方食飯，亦會坐到一起聊天。療養院看護還表示，儘管Norma失去記憶，但當丈夫跌倒進院後，她會一直留在自己床上，寸步不離，她亦會觀察對方的動靜，若然對方不想進食，她也跟著不食，一直模仿對方，可見兩人這麼多年深厚的羈絆。

兩人於月初同時逝世，當晚Norma呼吸變得不正常，Francis亦表現痛苦，看護在10分鐘後再檢查時，兩人已安詳離去。縱然如此，兩人的愛依然存在，臨終時兩手仍然緊牽著，仿如訴說永恆的愛，不論是一個月後的白金婚，或者往後的白石婚，他們依舊都在一起。