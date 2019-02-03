【愛情相處】情侶一冷一熱如火星撞地球　愛得癡纏也要留有空間

單身煩，其實拍拖更煩，因為你總不能像一個人時那般自在。從前，你想打機時打機，想約朋友時就約朋友，拍拖了，仿佛做甚麼事都要跟對方交待，改變自己的生活習慣迎合對方。所以有人想做一輩子的「無腳雀仔」，寧可孤單寂寞，也不要犧牲自由。相愛容易，相處難，往往磨蝕掉愛情的就是相處上的小摩擦。因為人生來就是獨立個體，沒有兩個完全相同的人，走在一起，就要花時間磨合，找出兩個人都舒服的相處模式。

插畫家Peng Ven Wong筆下描繪了燈泡和冰塊的愛情故事，一冷一熱的他們，宛如火星撞地球。正正有如現實生活，我們可能會愛上一個截然不同的人，感覺無法用常理解釋，好動的你可能會欣賞他的安靜，天馬行空的你可能會喜歡他的腳踏實地，成熟的你有時也可能需要天真的他。曖昧時，彼此還站在遠方觀察對方，永遠看到的都是朦朧而美好的一面。到真正開展關係時，分歧一點點地浮現，大家不經意地嘗試改變對方成為自己理想中的模樣，干涉對方的生活。你們看起來越來越同步，其實只是其中一方步步進逼，另一方不斷就範。何不退回一步，保持一點距離，給彼此留一點空間，保留一點自己的模樣。

戀愛就是要愛對方原本的模樣。（IG@cubemelt）

只是距離從來都難以拿捏，走得太遠，又不像在戀愛，走得太近，又會令對方有壓力。他其中一幅作品講述燈泡發燒了，冰塊仍然不惜犧牲自己為她降溫。生活上為對方保留空間，卻不能因此減少了親密感。在對方需要人照顧、陪伴時，還是要陪在她身邊。平時還是要製造小驚喜，哄對方開心。保持適當的距離不代表對另一半置之不理，感覺就像是兩個人在同一個空間，仍能各自各舒服地做自己想做的事。生活不同步，但兩人的心依然緊緊靠在一起。只有接受了兩人之間的分歧，兩個人才能舒服、自在地走下去。