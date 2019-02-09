【愛情會有報應的】總有一天，傷害你的人會感受到今天的你有多痛

愛情會有報應的，當你曾深深傷害過一個人，那時候或許不為意，到後來你遇見了另一個人，以為從此幸福了，結果一些畫面好像重複地發生，只不過角色換了人，上一次是你傷害人，這一次你被人傷害，真奇怪，你不相信嗎？但大多經歷過的人會明白，你曾經怎樣對待過去了的人，最後你總會受一次類似的傷害，巧合得令你自己也嘖嘖稱奇。

（《日日是好日》劇照）

為什麼呢？上一段你或許是冷落人的那一位，那時候你不為意，還嫌對方逼得自己太緊，只不過是遲了點回電話、遲了點覆短訊、遲了點去給反應吧？怎麼對方會那麼煩？可是當鏡頭一轉，到你遇見了一個你愛他多於他愛你的人之時候，你終於也體會到當天那個人的感受，也開始反思自己當時有多差。

（《閨密食堂》劇照）

但諷刺的是，當你對一個人差的時候，你自己往往也是不會知道的，你還會想盡藉口替自己開脫，合理化當時你所做的一切，就連決定不愛那一個人，也說服自己是因為對他好才決定不愛他，看，多偉大？

說穿了，只不過有另一個富新鮮感的人在等你吧？若是如此，任何離開他的理由都只會是藉口，結果你傷害了一個人，傷害了一個很愛你的人，你以為你已經反醒思量了，足以下一個不會後悔的決定，但後來呢？你後悔到不得了，只不過傷害他的是你，怎麼後來會內疚的人也是你？真可笑，若新的感情夠甜蜜，你根本不會有空間去懷緬，只不過當你後來受到與他相似的傷害，你才忽然頓悟：「怎麼跟我當天對待他的如此相似？」

【愛情語錄】以下關於被背叛的，你又是否似曾相識？（點圖即看====>）

（《後來的我們》劇照）

愛情會有報應的，若然未報，時候未到。

內疚是足以殺死一個人，他今天這樣的傷害你，或許當刻未有什麼的報應，但後來他總會感受到，因為狠心傷害曾愛過的人，上天也不會讓後來的他太好過。

只不過到時候，你也不會再太在意這個人。

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