【吳尊】隆重婚禮=幸福？ 相戀太太23年沒辦婚禮：每天睡前說愛妳

結婚是人生中的一件大事，也該是幸福、夢幻的事。然而，身邊正在籌備婚禮的朋友，總會忍不住跟我抱怨，舉辦婚禮真的很「貴」。小時候，每個女生總會幻想過結婚的畫面，披上白紗，場地以花海佈置，親友都來見證自己的愛情。長大後，我們才發現童話婚禮背後，需要花費大量金錢。你想簡簡單單辦一場婚禮甚至打算旅行結婚，卻總有些人會以此判別你「嫁得好唔好」，甚至有些女生會覺得一生人一次婚禮，總要隆重一點才顯得幸福。不知從何時開始，愛情要靠物質作憑證，幸福要由旁人來判定。

吳尊卻證明給我們看，即使沒有舉辦婚禮，他的太太林麗螢還是每天都過得很幸福。不少人認識吳尊是因為團體「飛輪海」，從前身為當紅偶像的他，為了演藝事業，與太太由相戀到結婚都保持低調，沒有公開，太太也一直默默支持他。然而，他卻覺得很愧疚，因為如此女兒NeiNei在公眾場合也不能叫他爸爸，所以他在2013年發佈新書時，鼓起勇氣公佈自己早已結婚，並且有一子一女。事業當然受到影響，他卻從沒後悔，因為太太和子女才是他最重視的人，而他對太太的愛源於23年前......

當時是偶像的吳尊，因為事業而不公開自己已婚。（吳尊微博）

初戀情人成為太太

吳尊和太太的愛情故事宛如童話般夢幻，他在16歲就愛上了太太，而對方也是他的初戀情人，但當時他已經獲澳洲學校取錄，但心中還是放不下太太，於是跑回汶萊與家人坦白自己對麗螢的愛。後來，兩人一起到澳洲讀書。他們陪伴彼此經歷了人生中重要的階段，畢業、到社會工作、加入娛樂圈。吳尊身為偶像，加上樣貌俊俏，自然受到不少誘惑，他對麗螢的愛意卻從沒有改變，也認定了她是自己的終生伴侶。

他在2013年才公佈自己已經結婚及已為人父。（吳尊微博）

他曾經和兩個孩子上內地節目：

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沒辦婚禮依然幸福

吳尊在2009年與太太登記結婚，當時卻沒有舉辦婚禮，原因是吳尊的媽媽病重。最近，吳尊和爸爸、太太、岳父岳母參加了內地的綜藝節目，再次提起了這個一直藏在心裏的遺憾，並且在眾人面前承諾一定會補辦一個很開心的婚禮，而兩人的女兒NeiNei和兒子Max也會參加，令婚禮更添一重意義。但他也直言「雖然沒有辦婚禮，她（老婆）也知道我有多愛她！每一分每一秒我都想和他們在一起，沒有騙人！你們放心，我一定會好好照顧他們。」，太太聽到以後連連點頭，即使沒有儀式見證，兩人的愛和牽絆還是很深厚。而吳尊也努力讓自己的太太成為最幸福的女人，每天睡前都會跟她説「我愛你」，即使工作在外，睡前也會傳信息給她，給予她最大的安全。

讓我們一齊回顧吳尊對太太説過的情深說話：

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