【微胖女福音】研究：與微胖女拍拖幸福感增10倍　下一代更聰明？

比起男生，女生對自己的身形更加苛刻，不少女生朋友明明已經很瘦，她們還是不容許自己的腰間有半點贅肉，辛辛苦苦節食、瘋狂做運動，只為了如模特兒般的骨感身材，甚至為此影響到健康。同時有不少女生為了討好另一半，而無止境地減肥。然而，女生又少了一個減肥的藉口了，最近有研究指出比起與瘦削女生拍拖，與微胖女拍拖幸福感更高。

不過，每個人對「微胖」的定義也不一樣，而科學上也沒有一個既定的定義。但日本網民曾經為「肉女」和「肥女」下過定義，他們坦言「肉女」就是胖得剛剛好，予人可愛感覺的女生。而定義就是有讓人想抱、討喜的肉感，腰間有肉仍然可以看到S型線條，四肢不會太粗壯，也能看得見鎖骨。而他們眼中的「肥女」就是副乳和後背肉很明顯，腹部比胸部還要凸，而且有明顯的肥胖紋。

有些微胖女生也是男生中的女神。（IG@joyfulck）

而娛樂圈中有不少女星也是微胖界的代表，以下就是胖得可愛的例子：

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除了外型可愛，其實與微胖女生交往也有不少好處。墨西哥國立自治大學(National Autonomous University)曾經做過一份心理研究，與微胖女拍拖，比起與瘦身材女生拍拖會幸福十倍。比起經常嚷著減肥的女生，微胖女沒有維持身材的壓力，也不會逼著另一半與自己吃減肥餐，她們的伴侶自然會覺得相處上更加輕鬆自在。如果微胖再加上性格幽默，可以經常成為另一半的「開心果」，兩人的關係會更加美滿。

除了幸福感外，與微胖女交往還有以下好處：

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