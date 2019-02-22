【林淑敏】丈夫陪伴抗癌悉心照顧：由只識煮公仔麵到五餸一湯

林淑敏出道多年，事業一直起伏不定，近年憑著在劇集《愛回家》中飾演的「大小姐」一角，吸引觀眾注意，而她與另一個角色「送水輝」的感情線，也引起了網民的討論。劇集中的「大小姐」野蠻潑辣，現實中林淑敏的人生卻不如大小姐般順遂，2010年確診患上第二期乳癌，髮絲因為化療而一條條脫落。患病固然不幸，但她與當時男友、現任丈夫的公陳中原(Tommy)的感情卻因此而更加堅固。

她憑大小姐一角獲得獎項。（IG@sukman_lam）

有今天的成就，她也感激拍檔許家傑（送水輝）：

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我們不一定要結婚生子，兩個人在一起互相扶持，可以走多遠就多遠吧！ 陳中原(Tommy)

患病時想與他分手

當她知道自己患上乳癌，有點晴天霹靂，看起來強勢的她，其實暗地裏哭了一場。患病初期隱瞞著家人，告訴了當時還是男友身份的Tommy，目的其實是勸對方趁年輕離開自己，開展新生活，因為患病，她預測不到兩人的將來。男友卻堅持在身邊陪著她，並坦言「我們不一定要結婚生子，兩個人在一起互相扶持，可以走多遠就多遠吧！」

男友原本如「少爺兵」，家務、煮飯樣樣都不在行。但在林淑敏患病後，為了讓她不用操勞，有個更好的養病環境，他主動承擔所有家務，洗衣服、拖地，把家中打掃得乾乾淨淨，只為了讓她不被感染。而他也知道女友最著重伙食，林淑敏曾經在訪問中提及，「從前他只懂煮公仔麵，但在我患病後，他努力學煮飯，每晚的晚餐都有五餸一湯。」男友不離不棄之餘，更對她悉心照料，這是對她最大的支持，也令她感受到男友對自己的真心。

現實中的林淑敏，不如大小姐般強勢。（IG@sukman_lam）

痊愈後即被「求婚」

林淑敏曾經覺得自己不會踏入婚姻，當她完成所有療程，抗癌成功後，Tommy就向她「求婚」。沒有單膝下跪，沒有一束鮮玫瑰，但一顆可以共患難的真心比鑽石更珍貴。她坦言丈夫只是直接開口問自己「到底結不結婚」，而她自覺也沒有藉口拒絕，於是兩人在2013年結成夫婦。雖然沒有浪漫的求婚回憶，但林淑敏説這樣直接問的方式讓她覺得更加舒服自在，兩人拍拖十多年，已經不需要「大龍鳳」來證明對彼此的愛意。

他們在13年步入教堂：

我不能為了一個未知的孩子而犧牲你的健康。 陳中原(Tommy)

丈夫拒冒險生BB

結婚之後，林淑敏曾經有過生孩子的念頭，她覺得完整家庭中還是要有下一代。不少癌症病人經歷化療後，懷孕機率會受到影響，但她是幸運的一個，抗癌成功後沒有影響生育。然而，她有家族遺傳的雌激素過高，接受為期五年的藥物治療，期間不能生育。當她完成第一個療程後，準備開始第二個療程之際，醫生有建議她停藥生子。然而，她的丈夫卻一口拒絕，「懷孕時，你的雌激素會飆升，我不能為了一個未知的孩子而犧牲你的健康。」她還在猶豫之際，丈夫已經替她下了決定，可見他事事都以她為先。她之前的憂慮要一掃而空，因為兩人的愛情，已經足夠組成一個完整的家庭。

兩人愛得低調，她在上年生日時罕有地放閃。（IG@sukman_lam）

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