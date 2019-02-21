【謝安琪張繼聰】模範夫妻是怎樣練成的？通往幸福的共通點是…

上星期剛過了甜膩的情人節，看到了不少圈中有名的恩愛夫妻大秀恩愛。如張繼聰為謝安琪（Kay）在尖沙嘴街頭大唱情歌，陳茵媺（Aimee）、陳豪（Moses）則在西班牙慶祝，在社交平台大放閃光彈。

一年一次的情人節會結束，但關係並沒有。美好的關係，從來不是一天換來，而是堅持初衷、細意經營的成果；關係也許不拘泥於一種規律、一種說法，但「幸福的家庭都是相似的，不幸的家庭各有各的不幸」，細心留意，像謝安琪、張繼聰這些「模範夫妻」，他們在經營長久關係時，原來都有以下一些共通點。

(louischeung2013)

1) 步調一致的彼此付出

(aimeechan_official)

溫柔、聰明、善良、有趣、機靈、美麗、坦率……這些特點固然是很重要，也是男女之間彼此欣賞與吸引力所在。然而，在漫長的人生旅途裡，卻更要講求「順路」。你我目標是否一致，你我的未來是順路還是陌路？是前者，便協調步伐，將生活的重擔分共合作，互相平衡付出。

陳豪與陳茵媺是典型的夫主外妻主內，陳豪負責拼搏賺錢，為了讓丈夫在外安心工作，Aimee婚後很快便退居幕後，誕下三子女後將大部分時間分配家庭，相夫教子，更獨力帶三個孩子回加拿大探親，陳豪心疼對方，每年都特別預留時間與太太拍拖旅遊。

(kaytse)

謝安琪與張繼聰則同為事業型，但權衡家庭事業，Kay亦再在40歲時誕下囡囡，停工做全職媽媽，張繼聰如是說：「我感激我太太，暫時放低自己事業，承受懷胎10月之苦，無微不至照顧我們的小朋友。」而Kay在最近的港台的《第41屆十大中文金曲用心‧聽》獲獎，老公有意到場，但夫婦協議有一方晚上留家看管小朋友，不能同場，張繼聰便不到場。

或許他們表現出來的「模範」各有不同，但他們最理想的狀態在於理解彼此，能協調對生活的目標，再有所分工平衡付出──何人照顧家庭，何人事業打拼，何時該進，何時該退，然後再並肩前進，面對光怪陸離的人生歷練。

2) 刻意製造浪漫

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愛情總消耗在柴米油鹽之間，特別藝人，相處時間也許更少。愛情裡，時間在走，人在變，想追得上彼此的變化，便要時刻覺察對方與自己的改變，花心思經營，令感情歷久常新。

陳茵媺、陳豪這對重視浪漫儀式感，二人曾承諾：「有了小朋友後，仍會盡量製造二人世界的時間」、「每年都會計劃一次只有兩個人的旅行，盡量去新的地方。」他們做到了，而今年的他們情人節在西班牙度過。

(louischeung2013)

而張繼聰這對的浪漫，在於適時的交流溝通，然後給予及時的回應──情人節，Kay給張繼聰開了個難題，「唔要d物質禮物，但係要難忘嘅冧豬嘅幾十年後都記得嘅」，於是，張繼聰便帶她到海旁，在眾人圍觀下自彈自唱張學友《每天愛你多一些》。男人通病是「愛在心裡難開口」？他們示範了，愛要開口，還要及時。

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3) 成為對方的解藥

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我們不要神話化愛情。愛情來了，人生的痛苦與磨難並不會隨之消失。然後，除了自己得建立面對自己痛苦的能力，還要學會引導伴侶，建立一套排解對方痛苦憂傷的能力。

陳茵媺在旅行上塔頂觀光時，突然幽閉恐懼症及恐慌症發作，陳豪便扮鬼扮馬扮放屁紓緩老婆的心情.陳茵媺，陳茵媺即時笑逐顏開。

(louischeung2013)

而張繼聰與謝安琪這對，更是走過高山低谷，多場風波。Kay一度被指是第三者，二人06年公開奉子成婚，被指有違信仰，最後公開道歉。當女方事業起飛，外界開始嘲弄他們女尊男卑，更笑稱張為「謝生」、「廢柴老公」、「軟飯王」，二人同陷情緒問題。雖然，二人甚少公開談及此事，但張曾指在太太及家人鼓勵下，才將演藝事業重新定位，最終於幕前成功出位，可見女方的支持屬於低調而默默的不離不棄。





(aimeechan_official)

長久關係必須面對大大小小的困難，但困難來了不可怕，可怕的是，你害怕，不想掉下對方，唯有一起想想辦法，排解對方的憂傷，成為對方的解藥，小事如逗對方開心，大事如跨過事業低潮，儘管旁人的評論會影響心情，但冷靜過後，仍然記得抱緊同樣受傷害的另一半，告訴對方，無論好壞都在身邊一同跨過。

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