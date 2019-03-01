「綠茶婊」總有一個在左近？防犯敵人進攻　愛情保衛戰必學招式！

電影《志明與春嬌》名句：「成世流流長，總會遇上幾個人渣。」老實說，將「人渣」換成「婊子」同理。

婊子種類眾多，「綠茶婊」大概是港女討厭的一類。顧名思義，「綠茶婊」就是綠茶與婊子的合成體：外在清純脫俗，內裡壞心眼，人前人後兩副臉孔。

(《撒嬌女人最好命》劇照 )

「綠茶婊」大多都有以下圖中所述特徵，大家又認同嗎？

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(《撒嬌女人最好命》劇照 )

總之，直男不懂鑑婊，但作為女生的我們總會遇上不同等級的綠茶婊吧？好了，這次讓我們今次直入正題：

「明知男友名草有主，那女的還給他日夜傳曖昧短訊、借故生病想他照顧自己云云－－反正，明眼人都知道綠茶婊來犯，自己的男友卻還傻乎乎，你會怎樣做？」

1. 大發雷霆質問男友？

2. 讓他們斷絕聯繫？

3. 數落女方不知羞恥？

(《撒嬌女人最好命》劇照 )

年少輕狂時，筆者曾經做過首兩項，成功留得了人，卻落得「小器」罪名。而另一好姊妹Q也遇上了類似的事，她思前想後，在心裡衡量了那女的目的，再想想男友是否值得她的努力，亦反問自己是否願意為了經營愛情，放下一點點自己。

最後，她決定披甲上場，鬥綠茶，智退婊。她的退婊良招，值得我們借鏡。

1) 永遠不要硬碰硬

(《撒嬌女人最好命》劇照 )

「硬碰硬沒好處，這是鐵律。你以為大發雷霆，讓他們斷絕聯繫便有效嗎？大錯特錯。那是戰鬥力低、沒戀愛經驗的女生常犯的錯。」她如是分析：一旦自己生氣找男友晦氣，綠茶婊必定順勢裝可憐裝大方，再暗地踩低自己小器，那豈不是給了她一個上位的機會？

讓我們再三提醒，來劃重點：「硬碰硬沒好處，這是鐵律。」男人天生是獵人、保護者，他們喜歡柔弱、撒嬌的女孩子，是出於天性。你捫心自問，每次跟男朋友吵架，到底是臭臉不說話，還是低頭說句對不起，比較快和好？

既然男生沒有鑒婊能力，那你像瘋婦一樣大吵大鬧，她默默垂淚服軟，你說，他該保護誰？她那麼柔弱貼心，竟然因為喜歡自己而受委屈，男人能不心生愧疚感？他那保護欲簡直熊熊如烈火。

所以，發現婊子，沉住氣，別吵鬧。

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2) 知己知彼

(《撒嬌女人最好命》劇照 )

你猜，Q怎樣知道綠茶婊勾引自己男友？是身邊的人告的密。

她們剛巧有重疊的朋友圈子，而Q作為一個「大方得體」、「不無理取鬧」的正宮，朋友們便好意「提醒」了她。所以，試試看去做男友兄弟的朋友，做綠茶婊身邊朋友的朋友，甚至，跟綠茶婊做名義上的朋友。

知己知彼，百戰不殆。多交朋友比多個敵人好，讓他的兄弟、她的朋友站在你那邊，發生甚麼事情你不會太遲知道，亦讓綠茶有所忌憚，而且，真要將你倆比較起上來，這種時候身邊的人吹的風，比寢邊風效果更好。

3) 以退為進，提升演技

(《撒嬌女人最好命》劇照 )

這是以其人之道還治其人之身，她柔弱，那你也把自己弄得楚楚可憐一點。

Q的對手再出招，在電話哭哭啼啼地說自己不該喜歡上他，本身只當他是兄弟但是他太好了，她忍不住甚麼的。婊子哭，Q也跟著哭，男友還未表態便以退為進，帶哭腔地跟男友說：「我好害怕，怕失去你的感覺。」、「你真的想離開，我希望你們會好好的，我會把你深藏在心裡，記住曾經的美好。」、「離開了你我想我無法再和別人談戀愛了。」

Q的男友頓時發現自己在女友生命的重要性，又覺得害女友受了天大的委屈，著急地和綠茶撇清關係，事情這樣告一段落，Q又從哭哭啼啼的虛弱聲線變回正常腔調。

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4) 鬥長命

(《撒嬌女人最好命》劇照 )

「假如當時你的男人被綠茶婊帶走，又如何？」我問。

「不要焦躁，綠茶婊能裝一世？綠茶婊在這樣的情況下轉正印，只要你穩住腳步，繼續與男人維持良好關係，她不心驚、不會露出馬腳？一點一點的挽回，那個迷途的人一定重返正軌。」Q就是這樣有信心。

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