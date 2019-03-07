【皓鑭傳】聶遠戲內風流　戲外獨寵老婆：永遠不和異性單獨吃飯

繼《延禧攻略》後，聶遠再次與吳謹言合作拍攝《皓鑭傳》，這次不再飾演霸氣皇帝，而是飾演機智聰明的商人呂不韋，但依然不變的是他與飾演趙姬的吳謹言仍有感情線。不過他最令人念念不忘的角色，依然是《延禧攻略》中的乾隆帝，不少人都説他演活了皇帝的角色。戲內是擁有後宮三千、風流倜儻的皇帝，但戲外他卻是專一的愛妻號，他坦言皇后的位置永遠只會留給太太和女兒。

聶遠與現任太太秦子越相差9歲，但年齡無阻兩人的愛情，他們在2014年結婚，舉行婚禮時，兩人的女兒「天天」已經三個月大。他們結婚後一直十分恩愛，但原來聶遠也經歷過一段失敗的婚姻。他的上一任妻子楊光是同門師妹，他們經朋友介紹認識，數個月後已經買樓、準備結婚，聶遠接受內地傳媒訪問時表示，認識楊光時自己很想有個安定的家，所以相識不久就上繳自己的銀行卡、錢包。

聶遠與前妻因拍劇結緣。（《新西遊記》劇照）

把資產留給前妻：讓她可以過得好

然而，婚後四年兩人卻宣佈離婚，原因是性格不合。雖然走不到最後，聶遠還是展示對前妻最後的關懷，他選擇把資產都留給楊光，自己「淨身出戶」。他在接受內地傳媒訪問時也坦言了做演員的無奈，「做這一行給了老婆物質，卻沒有辦法給她時間。」所以在離別之際，只能盡自己所能，讓前妻可以過得好，「以前是夫妻，現在是朋友，不管如何，我都還是希望她可以過得好，不想看到她受委屈。」也可以看出他的責任感。

聶遠現在更珍惜與太太的關係。（Weibo）

陪伴 才是妻子最渴望丈夫的事

聶遠離婚後，遇上現任妻子秦子越，經歷一次婚姻失敗後，他比以往更珍惜妻子和女兒。工作以外，也不忘抽空與家人相處。他在閒時會陪著太太逛超市，買完菜後回家為家人親自下廚。過往眼中只想著拼命工作的大男人，終於明白到另一半不只是盼望物質生活，而是希望有更多與丈夫相處的時間。他也沒有因為工作而忽略了自己的「前世情人」，閒時會騎著單車接女兒放學，經常都在社交平台上載女兒的照片，他對家人的愛溢於言表。

戲內他是風流的乾隆：

戲外他是愛妻號：

從不與異性單獨吃飯

除了花時間陪伴太太、女兒，聶遠即使身處娛樂圈這個誘惑眾多的圈子，也依然能保持專一，懂得避嫌，給予太太最大的安全感。《延禧攻略》中妃嬪眾多，他身為皇帝與每一個都有感情線，他在訪談節目中坦言自己把戲和現實分得很清，從來沒有入戲太深，也絕不會精神出軌。而他在私底下也懂得避嫌，即使與其他女演員談得來，也從不與異性單獨吃飯。他與《延禧攻略》中飾演皇后的秦嵐相識多年，兩人稱得上是好知己，但與她吃飯時還是會帶上家人，或者再多約幾個好友。

聶遠不時上載與女兒的合照。（Weibo）

+ 5 + 4 + 3

即使曾經因為工作而忽略了家人，但錯過了才會成長，聶遠這一次一定會緊緊牽著太太和女兒，一直相伴到最後。