【出pool】交友app丶相睇…？他們都是這樣脫單、找到Mr. Right的

上個月新的時候，𢭃長輩利是時最常被問「什麼時候找一個」，之後的西方情人節和中國元宵節接踵而來，真的是虐死了單身族。 如果能夠雙雙對對甜似蜜，誰又願單著過？其實要找另一半有很多法子，看你怎麼選。

那時候身邊的朋友開始玩交友App，她也躍躍欲試，開始在交友平台上與異性聊天。（Gettyimages／視覺中國）

李延君｜34歲｜行政人員：虛擬App，牽關係第一步

李延君原是人們口中的「敗犬女郎」。每天忙工作，交際圈子不大，30歲了還沒有談過一場戀愛，「就是一直沒有遇到適合的人。」她內心也很焦急。她說什麼也不願意去相親，「兩個不認識的人，帶有目得性地約出來坐在一起多尷尬。」可是有一天她卻經朋友介紹下載交友App，「網上聊天隔了一層，比較不會尷尬。」那時候身邊的朋友開始玩交友App，她也躍躍欲試，開始在交友平台上與異性聊天，無形中擴大了社交圈。

她找另一半的策略是，跟喜歡自己的男生配對，然後透過聊天，再篩選出自己有感覺的。「一開始先看照片，是否合眼緣，如果我也喜歡就配對，雙方可以開始聊天。聊天過程中，你才會進一步發現哪一個較適合自己。」一個月之後，她找到了對的那個人，大家約出來見面，經過真實的相處，更是確定了那個人。她在姐妹淘的群組裡宣佈自己「戀愛了」。交往半年以後，兩人便正式登記為夫妻，如今她已懷了男寶寶，就快為人母了。

她說：「自己的個性比較靦腆，如果不是用這樣的方式，我無法擴大自己的交友圈，也許現在還單身著呢！」她分享玩交友App的訣竅，「很多交友App實則是約炮App ，其實你只要下載來用一用，很快就懂得分辨了。而我用的則是經過朋友測試後推薦的，自然就避開了一些地雷。」不過她也提醒，虛擬的交友App只是牽關係的第一步，也不用急著去定義彼此的關係，之後透過真實的相處，才能夠確認彼此是否合適走下去。

她承認自己是幸運的，身邊朋友也有玩交友App，不過感情還沒著落。「那時候我也是抱持著試一試的心態，沒想到那麼快讓我遇到一個也是以結婚為前提的對象，那時我們都三十幾歲了，大家都想要穩定下來。」她說在遇到了另一半以後，當彼此都有共識要走下去的時候，就把交友App刪除了。

她說：「自己的個性比較靦腆，如果不是用這樣的方式，我無法擴大自己的交友圈，也許現在還單著呢！」（Gettyimages／視覺中國）

盧偉誠｜31歲｜主管：馬拉松相親遇見真愛

來自小地方的盧偉誠，家中排行最小。哥哥和姐姐都已經成家了，雙親非常著急他的婚事，27歲還沒有談戀愛，父母非常著急替他物色對象。他在大城市工作，每年新年回鄉，他的父母都替他安排好相親，變成了他過年的例行公事之一。盧偉誠是個孝順的孩子，他心裡雖不情願，但是也不會忤逆父母，「反正父母都安排好了，我出現不讓他們丟臉，但是我也有不點頭的權利。」

有一年跟他回到鄉下，見證了他的相親大會。那天他姐姐陪同一起出席相親，他說什麼都不肯開口，連眼神交流也沒有，現場氣氛小有尷尬，相親不到幾分鐘就草草結束。原以為他抗拒父母替他安排的相親，他卻說：「其實我並不是抗拒相親這件事，而是我覺得那些女生不適合我。」他也說出這樣做的緣由，「第一次相親時，我雖然不喜歡那個女生，但是還是禮貌性地交換了聯繫方式，天知道那個女生天天奪命追魂call我，好嚇人。我從那一次悟到，如果我不喜歡她，就不要給她一絲絲的希望，免得之後苦苦糾纏，感情這回事還是快刀斬亂麻比較好。」

相親也沒什麼不好，最大的好處是雙方父母都認識，兩個家庭的相處更融洽。 盧偉誠

父母安排的對像被兒子一一回拒後，兩老開始意興闌珊。不過聽聞同鄉有個女兒剛念完大學回家，姑且安排他們來家裡坐一坐，讓兩個年輕人認識一下，當天盧偉誠的態度頗冷淡，但是沒想到這一次卻撮合成功了。他的姐姐調侃他，「我弟弟就是喜歡漂亮的女生。當天那個女生素顏，臉上又長了一些痘痘，原以為他看不上，但是他們交換聯繫以後頗談得來，就這樣在一起了。」他們交往一年以後，盧偉誠就開口求婚，小倆口婚後一年生了一個小胖娃，父母也終於結束了多年的馬拉松式相親安排。

原以為他抗拒父母替他安排的相親，他卻說：「其實我並不是抗拒相親這件事，而是我覺得那些女生不適合我。」（Gettyimages／視覺中國）

茫茫人海找到你！

有人說找另一半很難。其實，更多時候是難在沒有方法。我們從經濟學、數學和心理學的角度來探討，如何提高找到另一半的效率。

經濟學延遲算法：實現雙方最優選擇

有本書叫《合適》，專門講如何通過市場設計實現資源最佳匹配，是諾貝爾經濟學獎得主市場設計理論具體應用的通俗演繹，其中也涉及了相親速配的內容。在普通相親速配中，男女見過彼此之後，男生向最喜歡的女生表白，女生只接受最喜歡的男生，一旦男生被拒絕，就退出相親，在市場設計理論中，這叫立即接受算法。

這種算法的缺陷在於，男方一旦被拒絕就沒有了機會，如果先表白的是個比較優秀的男生，那麼女方最後要么繼續單身，要么將就著接受較差的男生，有點像高考填志願，被第一志願拒絕，再優秀的學生都沒有機會了，學校呢，只能從不怎麼優秀的學生里挑選第一志願，對於學校和學生來說，都會造成巨大浪費，無法實現最佳適配。

這時，經濟學家研究出一種最佳適配的方法，就是延遲算法。

▼▼延遲算法令到女生可以在相親找到最合襯的人，按下圖了解它的原理：

數學概率：排除37%後再做決定

女生相親的時候，會遇到許多男生，機會不等人，遇到不錯的，心裡就會犯猶豫，如果現在接受了，萬一後面還有更好的怎麼辦，如果現在不接受，後面沒有更好的，錯過現在這個了怎麼辦？

有本書叫《算法指導生活》，數學家通過研究發現在選擇過程的37%之後做決定是最好的。比如相親要見100個相親對象，前面37個只見面不戀愛，找出心目中最好的那個，然後從38個相親對像開始，拿每一個和這個最好的對比，如果遇到和最好那個人差不多或者更好的就果斷接受，不要錯過，否則繼續見下一個。也許，你覺得見100個人太誇張了，這只是為了方便說明原理，比如你只見10個人，那麼四捨五入，你就從4個之後開始，遇到差不多或更好的趕緊接受，以免錯過Mr right 。

相親要見100個相親對象，前面37個只見面不戀愛，找出心目中最好的那個，然後從38個相親對像開始，拿每一個和這個最好的對比。（Gettyimages／視覺中國）

進化心理學：女生考量實力和品格

女生最喜歡吐槽男生就是在相親時膚淺的只看臉，以貌取人，但這是一個誤區。根據《親密關係》裡的心理學研究表明：「在獲得與異性交往的機會方面，男人長相的吸引力比女人的長相更重要。」所以男士們，相親前務必整理一下儀容，不要過分迷戀自己的「實力」，實力是很難看出來的，尤其是對於年輕的潛力股。但是在長期的相處中，顏值的重要性會逐漸淡化，趣味和價值觀相近的會重要性會提高，但是這些都是後話了，先來看看如何在第一次見面，提高成功概率。

根據進化心理學，男生認為女生「如果有娃娃臉的特徵，比如大眼睛、小鼻子、尖下巴、豐滿的雙唇，就更有吸引力」。此外，長髮和藍色瞳孔（美瞳），比較能吸引男生。女性擇偶方面，女性最缺乏安全感，所以除了第一印像外，真的考慮要不要在一起時，主要考慮的是男生的實力和品格，實力能帶來的資源能提供物質上的保障，而好的品格比如熱情和忠誠能帶來情感保障，最後才是顏值。所以，對男生來說，第一次的考驗相當艱難，比如顏值、實力和品格，後兩項較難在第一次見面中表現出來，所以男生相親切忌邋遢、小器和奇葩。

【本文獲「馬來西亞東方網」授權轉載，原文：【兩性】有效相親何懼錯過對的人】