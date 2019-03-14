【姐弟戀】想愛又不敢愛？　過來人分享：這些都是說不出口的糾結

姐弟戀愈來愈普遍，我們掰掰手指，輕易數到一對對幸福的令人欣羨的明星戀人夫妻，賈靜雯與修杰楷、楊怡與羅仲謙、宋慧喬與宋仲基、陳松齡與張鐸…… 我們高舉著：「為了真愛，他們義無反顧，膚色、族群、年齡通通不設限。」但事實上，確定這段是能走得長久的真愛前，往往沒想像中容易。

(《春嬌救志明》劇照)

初嚐姐弟戀的女友人S，比男方大7歲，熱戀期甜甜蜜蜜，不久便開始面對彼此真實的好壞：「他好的時候呢，溫柔，愛撒嬌、黏人，感覺非常甜蜜；不好的時候呢，幼稚、不成熟、脾氣情緒化。」

問問真的經歷過姐弟戀的女生，作為過來人，她們才知道以下一些說不出口的糾結。



介意旁人的閒言碎語

(《春嬌救志明》劇照)

不論是老少配、異國戀、同性戀抑或姐弟戀，其實始終仍非世俗標準的愛情，總容易外界質疑。

姐弟戀嘛，最常聽到旁人在唸：你年齡比他大，人生軌道不同，輸不起時間──

事業買樓？「男方的事業還在起步階段，沒有錢，沒辦法買房子。」

談婚論嫁？「男方身邊年輕妹妹多的是，真是值得擔心，不看緊一點便被勾走了。」

生兒育女？「妳現在還能等，過幾年被甩掉、再找新男人就沒法生孩子了，老了形單隻影多慘。」

(《春嬌救志明》劇照)

這些實實在在、並不是空有激情就可以承擔的課題，其實非姐弟戀獨有的課題，卻因為年齡的差異放大了女生的焦慮感。即使當事人沒那麼擔心，身邊的人卻不斷釋放擔心訊息，如果一方不夠堅定，受到外界的閒言碎語而動搖內心，戀情走向失敗不令人意外。重點是，雙方心理素質都不能太低。

擔心外形不相配

(《春嬌救志明》劇照)

即使女方頗有姿色，但心裡仍會對自己不自信，擔心和男方走一起看起來老氣不相配。剛開始戀愛不久，S偷看男友的IG、FB，追蹤的都是活力青春的女生，而自己常常職業裝扮，心裡忍不住擔心，他喜歡的是自己的成熟內在，總不是皺巴巴的臉吧？當容顏老去，男生就會開始嫌棄自己吧。

(《春嬌救志明》劇照)

有時，她又過分敏感，害怕跟男友的親友聚在一起，怕他們說自己長得比弟弟老成，跟年輕女生沒法比。於是，S買過一系列少女衣服裝嫩──穿上蕾絲、泡泡裙、公主袖，說話也嗲聲嗲氣。可是站在鏡子前，左看右看那些不合年齡、自己又不愛的打扮：「這個四不像的老妖婆竟然是我？」委屈又悲哀湧上心頭，S又換回自己的衣服。這些事情男方都沒察覺，S的心已累了。

想被人保護卻不敢吵鬧

(《春嬌救志明》劇照)

大多弟弟戀上姐姐，原因離不開女方善解人意、不吵不鬧與獨立成熟，但身為女孩子，多少都還是希望對方能呵護自己，偶爾讓自己撒嬌、依賴，男方也能像大樹一樣堅定地保護自己。

(《春嬌救志明》劇照)

但因為年齡帶來的經歷差異，自己通常比男方有處事能力、穩定情緒，日常生活少不了成為照顧者的角色，遇上衝突時，比起讓男方哄著，更多時候是自我排解。套S的原話：「有時候覺得自己有時候是個女友，有時候又像姐姐、媽媽。」

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假如你是姐弟戀的男方，希望繼續與她好好走下去，請學會如何讓姐姐勇敢安心。



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