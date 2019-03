【插畫】韓國女插畫師記錄熱戀中的甜蜜　看完之後讓人好想戀愛！

雖說人活在世上,一個人生活也沒甚麼。可是,尋覓到一個可以與自己一同分享生活點滴、一同欣賞各種人生風景的人,的確是一種無可比擬的幸福。 世上充滿了欺騙、背叛、強迫,要好好的活確是不容易。亦是如此,由古至今大家都喜歡歌頌無私與無所畏懼的愛情——誰可以想到一個人可以如此地愛另一個人?又有誰可以想像到我們每天都會遇上各式各樣的人,最終卻只有那一個人可以讓世界變得更美好?

與不少人一樣,韓國美女插畫師zipcy以畫作歌頌愛情的美好,讓人單憑畫作就想墮入愛河。

(圖片來源:ig@zipcy)

她不時會在個人IG專頁上分享名為「Touch」系列的作品。不少作品的靈感來自於她與男朋友的日常,二人甜蜜的舉動讓人非常羨慕。

(圖片來源:ig@zipcy)

她的作品儘管顏色鮮艷,卻因筆觸的細膩,讓作品看起來非常溫柔。畫作美得讓人不禁聯想到《Call me by your name》的畫面,同時讓人想起熱戀時的種種美好。

大家想起Elio與Oliver相戀時的畫面嗎?戀人的凝視、觸摸、關心,讓灰暗的世界變得可愛。與戀人在一起時,就連最平淡乏味的東西都變得異常甜美。可是當戀人離去,世界頓時變得暗淡無光,自己的心彷彿隨著戀人的離去而破碎。你不明白,明明可以自己一個生存,為何會變成這樣?只是從別離之中,你學會了要珍惜熱戀時的美好,決不再容許自己痛失喜歡的人。

(圖片來源:ig@zipcy)

