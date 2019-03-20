【周杰倫昆凌】同一外套德國街頭低調放閃　模仿對方是愛的表現？

遇上不同的人，會有不同的相處方式，或會變得成熟，或會做個大小孩，得人寵愛。周杰倫（周董）與昆凌的相處，都是時而認真，時而互相打鬧，甜蜜洋溢，昨晚更在社交平台「低調地」放閃，雙雙疑穿同一外套，站在德國科隆大教堂下拍攝，而周杰倫亦在帖文裡，附上一句「學你打卡」，非常逗趣。

周杰倫與昆凌都在社交網站，貼上「低調」的放閃照。(@hannah_quinlivan & @jaychou)

結婚四年，周杰倫和昆凌經常四出旅遊，製造兩人獨處的空間，昨天便由荷蘭轉飛到德國科隆，並到科隆大教堂外觀光。放閃照片太多，或會惹人生厭，不過昆凌和周董的相片，則是非常精明，雖都各自分享單人風景照，但合起來看，卻會發現滿滿的愛意。

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兩人在德國科隆的放閃照：

伴侶的模仿，是愛你的表現之一

身為模特兒的昆凌，擺出專業的姿勢拍照，看來有如畫報氣魄十足。雖相中不見周杰倫的身影，但他其後亦在社交網站，分享同一位置的照片，並擺出幾乎一樣的姿勢，顯然是對方為其所拍的照片。分享二人時光仍不夠，周杰倫還補上一句「學你打卡」，行為像個大小孩般，想模仿愛人每個舉動。這行為讓人又愛又恨，因不少女生都喜歡獨一無二，不愛被跟風，但若對方是自己的愛人，則另作別論，不僅想對方接近自己的步伐，亦希望他能懂自己的心意。

為什麼會這樣呢？美國心理學家Chartrand和Bargh便解釋，這是基於「變色龍效應」（Chameleon Effect），因經常在一起，漸會注意到對方的小習慣，甚至不自覺模仿，不論行為舉止、手勢和語氣等，都變成他的影子，為其帶來親切感，以鞏固大家的感情。由此可見，周董的這句話，真的是神來之筆，暗地裡流露對昆凌的愛意，像是告訴對方，自己很喜歡與她一直相處下去，令人甜在心頭。

兩人平日的生活日常，也是非常甜蜜：

+ 4 + 3 + 2

一件外套兩人穿？

除了周董的情話，眼利的網民也發現，昆凌所穿大衣的袖位過長，不像是屬於她本人，剛好周董的相片，便解開這個謎題，因他的大衣跟老婆的是一模一樣，讓不少人猜想，小兩口「共穿」一件外套，就像分甘同味般，大衣充滿暖意，感覺也非常幸福。

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