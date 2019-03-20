關係轉淡雙方有責任拯救　既然愛定別玩心理戰　別人對你好非必然

相愛容易相處難，相信不少人都深明這大道理，在一起久了，容易尋不回初期的激情，是不愛了嗎？好像不是，只是不知從哪頃刻，相通感覺漸漸減少，情感便自動回收，然後兩人的道路愈走愈遠。要尋回熾熱感覺，得找出關係轉淡的起點，然後重新再來，有報導曾詢問多位感情關係專家的意見，並整理出一段關係中，最不能缺少的部分。

要尋回熾熱感覺，得找出關係轉淡的起點，然後重新再來。(《藍海傳說》劇照)

筆者深信，感情不可能無疾而終，總會有一個契機或原因，或是工作，或是家庭，令自己慣性逃避，少了一份說「愛你」的衝動，久而久之關係亦漸見疏遠。有海外媒體早年整理出關係保鮮的要點，若想關係破冰，不妨參考他們的意見，看看自己缺乏哪方面的做法，從而找出問題所在，以及修補關係的方法。

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感情保鮮法則一：時刻保持聯絡

一段關係最討厭的事，便是對方的冷淡，即使你說得興高采烈，他都只顧玩手機或工作，仿佛兩人身處不同世界，地上有條冷冰冰的分界，大家各有各精彩。婚姻及家庭治療師Winifred M. Reilly認為，要保持關係密切，對方至會得悉你的愛意，如「我遲到了」、「我到達了」或「你需要我回家時等你嗎？」等，時常分享工作趣事，抑或下班後給對方一個訊息，讓他知道「你正在想著他」，這樣才能保持聯繫感覺。

不過，筆者認為，發送訊息的數量和時機，都要拿捏得宜，否則別人在忙，你卻不住發訊息，結果「被藍剔」的話，關係只會弄巧成拙。

因在乎對方想法，故更想得到對方的稱讚。(《司法女王》劇照) 感情保鮮法則二：互給對方讚賞 雖然很多人不喜歡恭維說話，但間中的讚賞，還是必需的，特別是情人的意見，因在乎對方想法，故若得到他的認同，便會暗自高興，並繼續努力，盼得到對方更多的「喜歡」。心理學家Samantha Rodman表示，大部分人在每段付出裡，都至少希望得到一點言語的讚揚，而快樂的情侶，通常都會以正面態度回應對方，如「晚餐很美味」等，「不用稱讚對方是最好的老婆，但至少為她的付出，給予一個即時的反應。」

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感情保鮮法則三：為對方煮喜歡的食物

要抓住一個人的心，先要抓住對方的胃，這說法一點也沒錯，即使不懂下廚，若然知悉對方的喜好，並學習煮他喜歡的菜式，婚姻專家Susan Pease Gadoua認為，「這是一個好的方法，將『我愛你』的情話應用到行為上，而且親自下廚比起一杯製好的雪糕，無疑更會加分」，感情亦會因此變得親密。

除了這三個法則，多個兩性關係專家也有不同建議：

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（參考資料：HuffPost）