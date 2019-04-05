【性空間】90後情侶親身試「伏」　推整潔時鐘酒店一晚$300有找？

時鐘酒店至今仍予人一種「唔見得光」嘅印象，不如普通酒店，隔著門向內看，你只看到一片黑暗。因為陌生，有些情侶，即使有需要，也跨不過心理關口步進時鐘酒店。約會找餐廳我們可以上「Open Rice」看評價，但開房？除了親身試「伏」，我們永遠無法了解門後的世界。

90後情侶Waddy和MooMoo深明情侶開房前的「顧慮」，於是在Instagram上開設賬號分享自己的開房點滴。身經百戰的他們，為大家精選了以下四家不論整潔度、價錢都值得推介的酒店：

Waddy和MooMoo每個星期都會去一至兩次時鐘酒店。（高仲明攝）

佐敦自助酒店：比一般酒店Check-in時間早

這間酒店和很多新式時鐘酒店一樣，都是用自助Check-in的方式，Waddy和MooMoo覺得這類型的酒店可以避免與酒店前台面對面的尷尬感覺，預訂、付款後酒店會把大門密碼傳送給你，入門後拿取鎖匙，全程不用碰到任何人。房間不大但整潔，沒有殘餘的垃圾或頭髮。床單不是酒店一貫的白床單，讓他們覺得更有親切感，而他們也表示床的舒適度可以媲美酒店，可以讓人好好休息。一般的時鐘酒店過夜Check-in時間都是十一點甚至是凌晨，但這裏的過夜plan check-in時間是9點，他們直言很貼心，不用在街上遊蕩，等到凌晨才能取房。而另一貼心服務就是安全套無限用，房間內已經附有三個安全套，如果不夠用，客人可以自行到櫃檯拿取安全套。

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+ 4 + 3 + 2

青樓 Chill-out 地址: 九龍佐敦彌敦道250號立信大廈5樓F室（佐敦港鐵站B出口步行一分鐘） 價錢: $450 訂房時段: 過夜 9pm-12pm

新裝修傳統時鐘酒店：房間寬敞 浪漫情調

即使沒有去過時鐘酒店，或許也會聽過「新金莎」這個名字，在很多人心目中，酒店當然是愈新愈好，但Waddy和MooMoo去過這間傳統時鐘酒店後，卻有意外驚喜。香港不少時鐘酒店都是偏小，而這間酒店的房間卻很寬敞，加上翻新過後，裝修變得現代化，而燈光也頗有浪漫情調。另外，他們覺得酒店職員的態度值得一讚，酒店的過夜時段是凌晨一點至翌日中午十二點，他們比過夜時段早了十分鐘到酒店，當天有空房，職員也可以先安排他們進入房間，這樣的彈性安排讓他們覺得很貼心。

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新金莎酒店 地址：九龍尖沙咀漆咸道南33號友聯大厦1樓 價錢：$450 訂房時段：過夜 1am-12pm

油麻地新酒店：廁所內設「救命鐘」

這間於去年才開業的新酒店，比起其他時鐘酒店更有設計感，而且十分整潔，Waddy和MooMoo形容房內的廁所寬敞，而且花灑、水龍頭都是金色，給人一種豪華的感覺。而最特別之處是，廁所內設救命鐘，當對方強逼自己發生性行為時，可以利用這個按鈕請職員幫忙，他們坦言這也是一種保障。他們覺得這間酒店的貼心之處是設備比其他時鐘酒店多，有大堂吧，提供咖啡和香港品牌的手工啤酒試飲，沐浴露和洗頭水也是香港製造，而且設有自動販賣機，有安全套和飲品售賣。不過價錢相比起其他時鐘酒店較為昂貴。

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+ 7 + 6 + 5

上酒店 地址: 油麻地東方街4號 價錢: $570 訂房時段: 過夜 9pm to 9am

時鐘價錢的葵興區酒店

身為學生的Waddy和MooMoo笑言大部份的兼職收入都花費在時鐘酒店上，而現在時鐘酒店的過夜時段收費也不便宜，如九龍塘的時鐘酒店在週末可能已經過千元，所以他們避免在週末「開房」，有時也會挑選一些在非旺區的酒店和不時留意信用卡優惠。這間位於葵青區的四星酒店，去年五月才開業，房內的設施都比較新。他們上次訂房時利用信用卡優惠，價錢只是289一晚，比起很多時鐘酒店的過夜plan還要平。而她也直言較喜歡到正式酒店，因為兩點就可以入住，他們可以擁有更多親密時光，性不一定是必要，有時候兩個人依偎在一齊看看電影，已經覺得很快樂。

點擊看房間細節：

+ 6 + 5 + 4

旭逸雅捷酒店 (荃灣) 地址: 葵涌嘉慶路12號 價錢: 優惠$289（原價$404）

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