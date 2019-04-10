「結婚四年了，依然是處女。」 《非分熟女》的預告片中，半裸的小敏（蔡卓妍飾）緩緩地吐出這句話。找到心靈契合的丈夫，卻不能與他靈慾一致，無性婚姻讓她迷失了，人妻和處女仿佛天生就是不能共存的身份，於是她不知道該如何定義自己。

現實生活中，看似沒有多少個電影中的阿Sa，結了婚的女性，大多都和丈夫有穩定的性生活。但當中又有多少性愛，只是如同軀殼般存在，只是個婚姻或傳宗接代中必要的儀式，其實妳從來沒有享受過性的愉悅。對於與另一半生活上的不滿，我們尚可直言，但碰上性生活的不合，仿佛是不能說出口的禁忌，我們選擇啞忍。遇過太多人妻朋友，聚會時訴說與性愛有關的苦水，回家後還是乖乖回應另一半的求歡。對於性愛，她們總是有種無形的責任感，認為妻子應該滿足丈夫的性需要。換個角度，其實世上有很多個小敏，結婚了，卻從來沒有享受過性愉悅。

戲內的小敏與丈夫結婚四年，卻依然是處子之身。（《非分熟女》劇照）

全球各地數字，反映無性婚姻比想像中「更普遍」？

在香港，沒有正式地做過與無性婚姻相關的調查，但從不同婚姻治療的案例可看出，現象的確存在。而無性婚姻在世界各地都有增加的趨勢，一般社團法人日本家族計畫協會在2016年發表了一項調查結果，過去一個月沒有性生活的夫婦有47.2%，數字是過去多年的新高。韓國姜東宇性醫學研究所在2016年發表一項調查結果，發現無性夫婦有35.1%。德國社會科學性學研究所進行了一項名為「性愛秘密」的大型調查，結果發現超過3成受訪夫婦正在經歷無性婚姻。

性冷感的情況有很多種，點擊看...

+ 8 + 7 + 6

性冷感真的存在嗎？

無性婚姻往往不一定是單方問題，電影中的小敏，角色設定是性冷感的人妻，無性婚姻讓她和丈夫的關係走到終結，有意無意予人一種她要「負全責」的感覺。既然是性冷感，及後遇上廚師家豪（吳慷仁飾），無意中撞破他正在魚水之歡的場面，她為何又會感受到性慾？曾經聽過一種說法是，世上根本沒有性冷感，其實不無道理。至少小敏不是性冷感，只是碰不上一個適合的對象，對著未有過性經驗的小女孩，不解溫柔的丈夫絕對不能讓她敞開心扉，知情識趣的家豪才可為她打開色慾之門。

從外國回流的廚師家豪讓小敏第一次感受到性愉悅。（《非分熟女》劇照）

又甚或，小敏和很多香港女性都被「安分」二字束縛，在嚴謹的家庭長大，學懂循規蹈矩地生活，和初戀男友結婚。而性愛，從來都不是安分的代名詞，與其說她們性冷感，其實大多都是安守本分，不敢享受性愛，甚至不敢談論性愛。所以，即使小敏嘗試買性玩具、見性治療師，滿足丈夫的性需要，多少為了責任。當她離婚了，離開了這個「安分」的枷鎖，除去了人妻這個身份，她反而能毫無束縛地享受性。

參考資料：佩蒂‧布利登（Patti Britton PH.）《不要讓床冷掉：如何成為一位性教練》

【第一屆武博】從李小龍到黃飛鴻，香港武術電影世界聞名，武博的「光影武林」隧道，以專業武術角度解構七套精選電影的武打場面，讓觀眾從大銀幕以外，真正了解武術的應用及背後理念。熱愛武術電影的你，必撐！5月3至5日，眼界．決定境界，九展見！ 按此立即購票 ; 按此瀏覽武博專頁