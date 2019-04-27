【女人最痛】不敢與另一半開口說的事　性愛時疼痛或跟姿勢有關？

曾經有女生朋友說過，每次與男友發生關係，她都覺得很痛，絲毫感受不到愉悅，可是她不敢說出口。

在親密關係上，女生大多處於被動角色，為免被污名化，即使對著男朋友，也不會主動討論性事，不會說出自己在床上的感受。明明在床上感受不到半點愉悅，為了顧全另一半的「面子」，她們仍然要裝作很享受。不少女生都曾經在性交時感到疼痛，卻「有苦無路訴」，就只能把感受埋藏在心底。

感情變淡也會影響性生活。（《志明與春嬌》劇照）

美國婦產科學院（American College of Obstetricians and Gynecologists）在2017年曾經做過一項有關性交疼痛的調查，發現有4分3女性曾經在性交時感受到痛楚。不少人覺得女生只會在初夜覺得痛，然而，即使有性經驗的女生，在親熱時也可能會因為種種原因覺得痛，如果情況持續，甚至可能會影響到與另一半的關係。到底女生性交時疼痛的原因是......

性愛時疼痛或因生理因素，也很可能是心理影響。（《非分熟女》劇照）

1.你對他的感覺冷淡了

婦科醫生Draion Burch指出女生會產生性慾，主要是因為「腦袋」。簡單而言，女生通常要先有愛，後有性，性愛對於她們而言不只是滿足生理需求，更加是增加親密度的方式。所以當你不再享受和他的親密時光，甚至在親熱期間覺得痛，可能是你對他的感覺開始冷淡了。

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