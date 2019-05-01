【鐵探】蔣祖曼戲內是江湖大嫂　戲外21歲成「繼母」為愛無懼犧牲

印象中的蔣祖曼（Joman），大概都是槍口對著犯人的正義女警。在劇集《鐵探》中，她一洗過去的警察形象，飾演江湖大嫂陸蔚喬（Iris），漂染成粉紅色的頭髮讓觀眾眼前一亮。這次飾演的角色身世可憐，自小父母雙亡，曾經做過雛妓，現在是越南黑幫大佬的養女，她潛入香港黑社會替他收集情報。

戲內的她一生經歷起起伏伏，在戲外卻擁有平凡幸福，二十一歲與電影幕後陳卓麒相戀，愛情長跑8年後，2014年與他步入教堂，同年生下女兒可可，加上繼子Day仔，組成一個幸福美滿的家庭。

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拍拖慣了「三人行」

21歲，不少女生仍是懵懵懂懂的年紀，Joman已經成為「繼母」。雖然未結婚，但Joman已幫忙照顧男友與前妻所生的兒子Day仔，親生母親在Day仔未滿1歲便去世，Joman將他視如己出，在Day仔約兩歲時便在旁照顧。她與丈夫拍拖時期，已經沒有太多二人世界，她卻不介意，直言拍拖前已經知道對方有小朋友，愛他自然也會愛屋及烏。愛一個人，就要愛他的全部，因此縱使沒有血緣關係，Joman從來都沒有忽略過繼子，拍拖常常三人行，結婚的大日子也選擇繼子生日當天，別有意義。

Joman早已將Day仔視如己出。（IG@jomanchiang）

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然而，對於Day仔而言，接受Joman成為自己的繼母卻需要時間。她在繼子幼稚園時才跟對方坦白自己不是「親生母親」，而是負責「照顧他的媽媽」，初時Day仔也需要時間接受，曾經衝動地對著Joman說「你不是我媽媽」，但日子久了，繼子明白Joman的苦心，兩人的關係變得越來越親密，她甚至笑言Day仔現在有任何煩惱都會找她傾訴而非爸爸。

只求平淡幸福

Joman在二十出頭就要肩負為人母的責任，與另一半的「Family Time」比浪漫時刻更多，她卻從來不介意，因為在她心中，平淡就是幸福。拍拖8年，兩人早已視對方為家人，但原來平淡的生活中也不失浪漫，她在接受訪問時提起丈夫與自己求婚的情節，當時她穿著睡衣在家中燒烤，丈夫突然換上西裝在親友向自己單膝下跪，給了她一個大驚喜。有女生覺得結婚一生人只有一次，所以要大排筵席。Joman卻放下繁文縟節，只是請來二十多個親友見證，簡簡單單與丈夫登記結婚。因為幸福不需要向誰證明，只要自己心知就足夠了。

現在，Joman的四口之家，幸福感覺溢於言表。而當日事事要自己照顧的繼子已經學會獨立，Joman和丈夫忙於拍劇、拍電影，工作時間不穩定。即將升中的Day仔平日會幫忙照顧三歲半妹妹和家中寵物，作為母親的她也感到安慰。

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