【戀愛方程式】不刻意公開、上傳合照全因我愛你　低調是我的格調

「為什麼不能放合照？我很失禮嗎？」「不是，我沒有放照片的習慣。」 「你不想別人知道你拍拖了，是吧？」「不是這樣，我是不喜歡花時間經營社交媒體。」

【文章原刊於01撐場，歡迎下載香港01 app，與更多作者一同討論喜愛話題。】

這種對話很常見，有些女生特別喜歡把交往細節公諸於世，嚷着要男朋友更新和上傳甜蜜合照，還不停帶他去朋友、家人、同事的聚會。每次放假他都以為能二人世界時，結果卻要賣力的在別人面前哄她，還要照顧她姐妹的情緒。

有些女生特別喜歡把交往細節公諸於世，嚷着要男朋友更新和上傳甜蜜合照，還不停帶他去朋友、家人、同事的聚會。（《春嬌與志明》劇照）

我喜歡你，不會高調。我如何喜歡你，有多喜歡你，是我的事。昭告天下是年輕人談情說愛的方式，如白天向全世界宣佈，晚上向神禱告，得到全天下祝福才算幸福。明明才交往不到兩週，Facebook的感情狀態卻換成已訂婚，Instagram天天放甜蜜合照，兩、三天打一大段愛的宣言。

這不是我喜歡你的方式。

我喜歡你，不會高調。（《春嬌與志明》劇照）

我不怕公開戀情「見光死」，也不怕被親友逼婚，但我只會低調地呵護這段愛情。許多人都以為這是為了保留曖昧的空間，留下找後備的餘地，其實純粹不想說太多。就算和情人一同參與朋友聚會，也不會表現得特別親密，不會秀恩愛。愛情不是演出，我不需要別人的掌聲，也用不着為我打燈的舞台，輕鬆自在地愛才天長地久。

別人愛講的事，我都不願多談。或者有點叛逆，討厭走主流路線。讀大學時，我曾模仿他人高調談戀愛，時刻展示所謂浪漫的經歷，但很快就厭倦隨波逐流的方式。顧着更新社交媒體還惹來八卦，太無聊了，拍拖還要看他人臉色實在是累。與其把愛情拿出來當茶餘飯後閒聊的話題，倒不如跟朋友聊些有趣的新奇事，天南地北講外星異象、科學發明和政治時事更好。朋友關心我，我會樂意分享，但關於談戀愛這種私密的話題，我不會把它當成連綿不絕討論的素材。

愛情不是演出，我不需要別人的掌聲，也用不着為我打燈的舞台，輕鬆自在地愛才天長地久。（《春嬌與志明》劇照）

我們的愛情不需要被羨慕，不必被別人嫉妒。愛情這回事，本來就沒有什麼好公開講的。樹大招風，不要在愛情上自找麻煩。最令我想大膽示愛的對象，最讓我想大聲宣告愛意，就只有身邊的你。細水長流，從來都是回歸平靜。

低調做人，走的路才會愈走愈寬；低調談情，並肩而行才愈走愈穩。

內容提供：葵倩鈴

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「不放照片曬恩愛，談一場低調的戀愛」​】

（以上文章內容均屬用戶提供，香港01不為任何用戶內容而衍生或遭受之任何損失或損害承擔責任。）