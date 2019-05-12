Netflix近來不斷推出愛情小品電影，特別是青春劇。由去年大熱的《愛的過去進行式（To all the boys I’ve loved before）》到今年的《最佳出租男友（The Perfect Date）》，即使男主角Noah Centineo漂亮吸引，筆者還是看不過十分鐘，心想：我是不是早已過了看青春劇的年紀？ 剛上架的《仲夏不發夢（The Last Summer）》，隔着螢光幕也感覺到暑氣，在這賴着不走的春雨季子中，不太難看，既有不足地方，但也似美國版的「那些年」。若你太閒，不妨一看。

（內含劇透）

誠實看後感：很甜蜜的一部電影，提醒了我們也曾以為世上無難事

《仲夏不發夢（The Last Summer）》說的，是最後的一個暑假。一夥人高中畢業了，在最後的暑假中，立志要做那些從不敢的，認定這是最後一次，青春要無悔。

成人世間總是累人，青春劇集才會「長青」，似麻藥一般，帶我們逃到舊日暑假，哭或笑，都單純。而《仲夏不發夢（The Last Summer）》就很能達到這效果，雖然這幫年輕人，各有各問題，已有一腳踏入成人世界，如父親出軌、沒有大學取錄、沒有錢付大學學費等等。但他們的解決方法卻很「青春」：是謊言便截破、不想將就便不將就、怕敵不過「Long D」，便多說幾句「我愛你」⋯⋯方法有效沒有效，並非最重要，勝在想法夠單純，我們都曾以為世上無難事。

而最喜歡的角色，一定是男女主角 Phoebe （Maia Mitchell飾）與 Griffin （K.J. Apa飾）的故事，因為他們似是完全沒有「最後一個暑假」的限制，就只是率直地做自己想做的事。二人相處浪漫可愛，隔着螢光幕也感覺到暑氣與甜蜜，暖暖心頭。

不過，一個故事，最重要是人物的感情昇華，即他想法的轉變、他學到了甚麼等等。這等基本事，《仲夏不發夢（The Last Summer）》竟然遺漏了，或許這也是它在電影評分網偏低的原因。

（Netflix《仲夏不發夢（The Last Summer）》劇照）

+ 6 + 5 + 4

長大，不一定要將就

話雖如此，但也有一定對白寫得不錯。就如「輸在起跑線」的Audrey（Sosie Bacon飾），在大學的後補名字單中，與男友分了手，在暑假中又要當保姆幫保家計，與照顧的女孩談及未來的時候，「老成」得很，也似我們自以為成熟的模樣－入讀一所還可以的學校、做一份還可以的工作、跟一個還可以的男生交往⋯⋯直到小女孩天真地問：「你怎可以滿足於『還可以』呢？」

看畢兩小時的電影，發完那個仲夏夢，我們的生活還可以嗎？