賭王何鴻燊四房兒子何猷君昨晚在上海向比他年長6歲的內地超模奚夢瑤求婚。除了求婚儀式與裝潢成為大家茶餘飯後的話顯，有人批評設計與排場「老套」，也有人羨慕超模嫁入豪門，笑言：「玫瑰平鋪在地上也願意啊。」當然也有人好奇，這位「準何太」到底是何方神聖？

奚夢瑤接受了何猷君的浪漫求婚。（微博@奚夢瑤）

入行兩年成首位Givenchy亞洲模特兒

89年出生的奚夢瑤今年30歲，卻已入行10年。 她畢業於服裝設計與表演系，於大三那年開參加模特兒比賽，09年成功打進第26屆世界精英模特大賽總決賽前15名，加入知名的國際模特兒公司Elite Pairs。

2010年她首次參加巴黎時裝周，翌年更成為了Givenchy全球廣告的亞洲模特，其後特便成了不少一線品牌的寵兒。短短兩年，她更躋身權威網站models.com「Top50」中的第42名。出道僅4年，更踏上了Victoria's Secret的台板，只三年她便獲得專屬的「維密翅膀」。

奚夢瑤與其他中國超模劉雯、孫菲菲與秦舒培更被封為「四大金剛」。她的的事業可說是平步青雲，有人說是除了是因為「先天優勢」－身高178與國際時裝正需要中國女生臉龐；也有人認為是她個性古靈精怪，正是品牌喜歡。

奚夢瑤在Victoria's Secret的內衣騷上跌倒。（VCG）

成維密天使一跌成名 外媒：「應該退休了。」

要先奚夢瑤事業上的挫敗，最值一提的便是在2017她在Victoria's Secret年度騷上「世紀一跌」。

當日，她被衣服的長紗裙襬絆倒在台上摔倒，成為維密歷史上第一個嚴重失誤的模特兒，當刻她跪在地上整理頭飾，待下一位模特兒扶起才能完成表演。官方其後發布短片，奚夢瑤回到後台後痛哭，其他模特兒也立即上前擁抱，她後來也在社交媒體上道歉，並附上紅腫腳踝的相片。觀眾對她的表現反應兩極，有網民認為她有欠專業，因為時裝騷每位模特兒的出場時間也要拿捏得非常準確，她這樣便大大耽誤了後來的模特兒，更有外媒譏諷：「應該退休了」；但也有網民擔心她的傷勢，認為應該多多體諒。

不過，奚夢瑤卻「一跌成名 」，2018年再入選維密大騷，不僅成為「維密」中國代言人，甚至不用參加面試，成為中國唯一直接保送走騷的模特兒！

奚夢瑤身高178cm，體重卻只有49.2公斤。她卻非只靠節食，而是堅持毎天運動1.5小時。（Instagram@Mingxi11）

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堅持也是一種美麗

不過，美麗背後也要代價。奚夢瑤身高178cm，體重卻只有49.2公斤。她卻非只靠節食，而是堅持毎天運動1.5小時，即使是公幹，這習慣也風雨不改。

她也時時在社交媒體上分享運動日常，指每天恆常90分鐘的運動，飲食方面就不會特別控制，要是接下來有泳裝照或內衣騷，才會不吃碳水化合物，但平日她都不會對自己特別嚴格，因為即使一時忍下來，也會有「報復心理」，最後反而吃得愈多。