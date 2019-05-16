【東京獨身男子】男友對婚姻恐懼？要定下來先要了解不婚原因　

「都30歲了，你該結婚的。」 女生與男生的30歲不盡相同，不管你獲得了多大的成就，社會一律稱單身的女生為「剩女」，而男生則被封為「鑽石王老五」。女生希望安定了，身邊的他卻不以為然。如果你希望從男性角度中了解他們對婚姻的看法，日劇《東京獨身男子》也許能解開你對於男生不願結婚的迷思。

《東京獨身男子》講述三位事業有成而且富有生活品味，卻不欲結婚的中年男子。外界稱他們為「AK男子」。（《東京獨身男子》劇照）

《東京獨身男子》講述三位事業有成而且富有生活品味，卻不欲結婚的中年男子。外界稱他們為「AK男子」，意即故意不結婚的男子。他們以「鑽石王老五」的姿態自居，認為沒有比擁有豐厚收入與自由的生活來得好，偶爾參加高尚的聯誼聚會、與在酒吧相遇的女生調情，以不羈風流的態度對待感情事。

律師岩倉和彥認為男人沒有適婚期。（《東京獨身男子》劇照）

【按圖看精彩劇照】《東京獨身男子》以單身男子視覺分享男人不婚的原因：

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男人沒有適婚期。 岩倉和彥

《東京獨身男子》中的岩倉和彥是位律師，事業如日方中，擁有自己的房子、也有一位獨立溫柔的女朋友。他認為男人並沒有適婚期，儘管已經年屆45，卻沒有安定下來的心思。「不想讓喜歡的女生變成一點都不可愛的家庭主婦」是他拒絕女朋友要求結婚時的理由，實際上，他認為不結婚的好處便是：沒有另一個讓你無法拒絕的人，佔用了自己的私人時間。

結婚並不是生命中絕對的課題，既然擁有選擇的權利，當然可以選擇不婚。即使結婚了也不代表失去了屬於自己的空間，只是自己要懂得如何在責任與自由中取得平衡。成熟的愛情讓彼此成為更好的人，在婚姻中的兩個人願意一同面對所有的問題，那些不願結婚的男生可能還在學習如何承擔責任。

在外人眼中，「AK男子」聚集在一起是逃避現實。（《東京獨身男子》劇照）

「AK男子」聚集在一起是逃避現實，也很有自我優越感，但他們洋洋得意的表示「我們就是很優越」。 三好和奈

石橋太郎是個完美主義者，對美的追求充滿執著，是位在大銀行任職的金融分析員。為人太精於計算，對感情如是，為了確定與女朋友的未來，他會先以電腦程式作演算，每每無法率直地享受戀愛。他曾經被朋友的妹妹揶揄，形容石橋太郎為住在夢幻島，在這世上最會對戀愛抱有幻想的人：「夢想著總有一天，會出現配得上自己的公主，一定會有一個完美的女人。錯失了幸福，到頭來只能回到同類聚集的夢幻島。」

也許有些男生就是以自負的外表去掩飾他們對失敗的焦慮，他們擁有的事業、車子、房子，都是靠努力打拼得到的。唯獨是愛情，無論你多努力，也不能保證回報。維持一段婚姻是一大學問，男生不婚可能是他們對自己未有足夠的信心，不欲成為婚姻中的失敗者。

女生花錢如流水，什麼啊，我是自動提款機嗎？（《東京獨身男子》劇照）

婚姻就是拿男人的自由換女人的自由。 三好玲也

潚灑的牙科診所所長三好玲也曾經衝動結婚，可是前妻揮金如土，那段婚姻只帶給他痛苦的回憶，每次提及結婚他也會大吐苦水。他認為婚姻是對男生的束縛，而離婚就是擺脫監牢。既然要伴侶度過餘生，那先要知道自己喜歡怎麼樣的生活，要怎麼樣的人才適合陪你走過下半生。結婚是要讓未來更好，成為彼此的夥伴。不要老是抱怨上一段失敗的感情，合則來，不合則去，總是沉醉於傷痛中是不會遇到那個懂你能愛你的人。