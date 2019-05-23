【奇洛李維斯】最寂寞的痴心情長劍：19年後仍掛念車禍離世的女友

香港娛樂圈最近爆出多單桃色醜聞，身邊朋友紛紛感歎現實世界的愛情只有欺瞞，真愛大概只存在於童話故事裡。

不過大家無需因為一兩個藝人的私生活而對愛情絕望，世上還有專一又長情的男子，其中一個就是久未露面的奇洛李維斯（Keanu Reeves）。

久未露面的奇洛李維斯（Keanu Reeves）出名長情。《殺神3》劇照

奇洛李維斯最近因為新戲《殺神3》再次出現在觀眾眼前。年輕的讀者可能不太了解他——這位樣貌精緻好看、眼神總是藏有幾分憂鬱的男子，以《廿二世紀殺人網絡》紅遍全球，黃偉文更曾為薛凱琪寫過一首名為《奇洛李維斯的回信》，藉此說出對他的仰慕之情。

+ 3 + 2

他是不少女子的夢中情人，亦是荷里活數一數二的巨星，身家估計早已超過3億美元。但他並沒有因此變成情場玩家，亦沒有因為名利而變得囂張，反而生活簡樸得令人驚嘆：沒有豪宅、沒有跑車、沒有保鑣、沒有華衣美服。他平日只以電單車和地鐵代步。深居簡出的他曾被粉絲拍到在車上讓座給婦人，亦曾被拍到在住所附近的公園獨自吃麵包，也不時會與流浪漢分享食物。

對奇洛李維斯而言，心靈的平靜比金錢更重要：

金錢是我最不在乎的東西，現在的財富應該足夠讓我活好幾個世紀。

我想要甚麼隨時都有，為何還要間空房子？

奇洛李維斯：「金錢是我最不在乎的東西，現在的財富應該足夠讓我活好幾個世紀。」《殺神3》劇照

上天卻彷佛要與如此溫柔敦厚的男子開玩笑。奇洛李維斯自小便過著寂寞且悲慘的生活。他生長在一個破碎的家庭裡，父親在他3歲時離家出走，從此不知所蹤。

在他的成長過程中，他的母親為了養活他與妹妹，長期在外工作。奇洛李維斯只好趕快長大，憑藉自己的力量照顧自己，因此十多歲時便要在餐廳、溜冰場等地方打工。

奇洛李維斯自小便過著寂寞且悲慘的生活。（圖片來源：GettyImages）

在這段日子裡，他的母親再婚又離婚，他自小便隨著母親到處搬家，居無定所，再加上有讀寫障礙的緣故，他在短短5年內先後換過4所中學，過著近乎無根的人生。

在23歲時，他最要好的朋友River Phoenix因濫藥而失去生命，讓他非常傷心。當他以為自己註定過上悲慘的人生時，他遇上了一生中最愛的女子－Jennifer Syme。

當奇洛李維斯以為自己註定過上悲慘的人生時，他遇上了一生中最愛的女子－Jennifer Syme。（圖片來源：ig@keanureeves_fan）

Jennifer Syme是位演員，亦曾為電影擔任幕後工作人員。於1990年，二人相遇，自此展開長達9年的戀情。他在那段時期非常高興，常常與Jennifer Syme高調亮相人前。於1999年，她更懷上奇洛李維斯的孩子，二人都非常期待孩子的誕生。

可惜，Jennifer Syme於懷孕8個月時不幸流產。二人傷心欲絕，更因此而分手。18個月後，Jennifer Syme更因車禍喪生。

可惜，Jennifer Syme懷孕於8個月時不幸流產。二人傷心欲絕，更因此而分手。18個月後，Jennifer Syme更因車禍喪生。（圖片來源：ig@velvetcoke）

當時奇洛李維斯正在趕拍《廿二世紀殺人網絡》，但他不顧一切，向劇組請假出席愛人的葬禮，更擔任她的扶靈者。在Jennifer Syme的訃告中，奇洛李維斯稱為「the love of her life」。

雖然奇洛李維斯從沒與Jennifer Syme註冊結婚，亦沒有向對方許過山盟海誓，但奇洛李維斯自此再沒有與任何人交往，單身至今整整19年時間。

奇洛李維斯自此再沒有與任何人交往，單身至今整整19年時間。（圖片來源：GettyImages）

有次訪問，他提起這位已逝的愛人：

我到現在還在想，如果Jennifer和那個孩子都沒死，我們現在該有多麼幸福。我有時急了就想罵人，因上帝對我太不公平了。

上天讓奇洛李維斯在事業上名成利就，卻又從他身上一次又一次奪走讓他快樂、安穩、幸福的人與事。（圖片來源：GettyImages）

+ 6 + 5 + 4

上天讓他在事業上名成利就，卻又從他身上一次又一次奪走讓他快樂、安穩、幸福的人與事，彷彿他命中註定就是天煞孤星。失去生命中最重要的所愛，讓他更肯定「也許你需要快樂的生活，但我不需要。」他不惜一切代價，只希望找到心靈的平靜，又或換回一生的最愛。

在他人生最美好的時刻，她已經不在了。然而，相信無論20年，抑或是30年後，那個最愛的她依然會活在他的記憶裡。

延伸閱讀：

【Jude Law】與年輕美女心理醫生低調完婚 浪子男神：我非常開心

【神奇女俠】影后最大悲哀：比Gal Gadot大9歲卻被要求演她的媽媽

【陳綺貞分手】與鍾成虎結束16年戀愛：懂得愛人才是大人