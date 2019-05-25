【婚姻合伙人】高海寧怕失去不敢愛　友誼愛情二選一　別讓他死心

無線劇集《婚姻合伙人》播出後獲得不少好評，其中首次擔任第一女主角的高海寧，表現讓人眼前一亮。她在劇中飾演愛錢如命的貝競枝，劇中有不少瘋狂舉動都令觀眾嘩然，包括盲腸炎手術前仍逃出醫院，勸服業主賣掉舊樓；為了吸引發展商大老闆邢呇（黃德斌飾）的注意，不惜故意令傷口裂開，可以説是為了錢不惜一切。但她身邊還有個一直守候的「觀音兵」郎朝勇（楊明飾），整整追求了她8年，仍不能打動她，就是因為她的心理陰影......

劇中的高海寧為了賺錢無所不用其極。（《婚姻合伙人》劇照）

童年被拋棄留下心理陰影

不少觀眾都會笑郎朝勇「傻」，對貝競枝一見鍾情後，仿佛整個世界都只有她。兩人合作做地產，成為生意拍檔後朝夕相對，他對她的心意傳遍整個辦公室，兩人在公在私也發展出無人能及的默契，她卻依然無動於衷。原來表面堅強的貝競枝，內心也有脆弱的一面。小時候被父親拋棄，獨自面對生活，自此變得只對金錢忠誠，因為害怕再次嚐到失去的滋味，即使她喜歡郎朝勇，也不願接受對方。

童年嚐過被拋棄的滋味，因此不敢再愛人。（《婚姻合伙人》劇照）

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其實我們也如貝競枝，建立關係時，總有莫名的不安，怕和對方太親密，用情太深，最後無法自拔。以往的經歷影響我們對愛情的態度，父母關係不好、曾經被前度背叛，於是你害怕再次相信人，即使對他很在乎，也要裝作不在乎，騙過別人也騙過自己。你覺得這樣是在保護自己，最後才發現失去更多。電視劇中演的當然美滿，任憑貝競枝如何拒絕，郎朝勇從不放棄，最後才能終成眷屬。只是不是每個女生都這般幸運，身邊有個不離不棄8年的他，現實就是他會受傷、灰心最後死心，而你只能眼睜睜看著對的人和你擦肩而過。他被你的冷漠傷害了，你也因為錯失而心痛不已，最後只會兩敗俱傷。

高海寧在劇中為得到黃德斌注意，無所不用其極。（IG@sammkoling）

面對失去是成長的一部分

因為受傷而建立防禦機制是人之常情，但我們總不能只沉溺於那段充滿陰霾的過去，記恨著那些曾經傷過害過我們的人，這樣只是把自己永遠困於過去的牢籠中。不只是過去，人生不可能總是順遂，我們總有機會再次面對失去。面對失去是人生的一大課題，沒有人可以保證陪伴你一輩子，如若癡心的郎朝勇生存在現實，也有可能因為種種原因離開貝競枝。山盟海誓也未必可以為你的未來寫「包單」，如果這一段戀情不能開花結果，你又再次埋藏自己，不願意接受任何人，再次把自己推進害怕失去、不敢去愛的痛苦輪迴。

高海寧和楊明在劇中幾經波折才修成正果。（《婚姻合伙人》劇照）

人心不是鐵做的，當所愛之人離開自己，你當然會心痛、難過，這種錐心之痛你不願意再經歷，你選擇割斷一切情感，試圖淡化痛苦。其實你不願意忘記他，倒不如好好哭一場，然後在心中留一個位置，安葬上一段關係。不必逼著自己要立即向前看，你給自己一個冷靜期，卻不要長出傷人的刺，到他日遇到真正的Mr.Right時，你會發現心的某個位置，已經不會再隱隱作痛。