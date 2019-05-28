蕭正楠「下輩子拍額頭相認」極深情　全因白羊座終極「寵妻號」？

蕭正楠和黃翠如近日在峇里補辦婚禮，兩人早於去年在新西蘭旅行秘婚，這次婚禮仍然不失浪漫。從兩人在Instagram上貼出的婚禮照片，可看出他們在婚禮當日洋溢著甜蜜笑意，蕭正楠更在現場為翠如唱出《為你鍾情》，實現了不少女生心中的浪漫想像。

結婚一年，兩人仍像新婚般甜蜜，公開發表愛的宣言。蕭正楠更與黃翠如約定下輩子再愛，以拍一下額頭為記，「我喜歡愛着你笑。請你一直快樂地笑下去和我走這一輩子。如果你不嫌棄……下輩子我們再約定……拍一下對方額頭就會記得對方。」，一番情話十分情深。除了蕭正楠，圈中有不少男明星都是出了名的浪漫「愛妻號」，如張繼聰不時在網上發表動人情話，對著謝安琪大喊「無論時光倒流幾多次，我都會娶你做我老婆。」、「我會繼續係我地嘅婚姻生活裏面搞笑，令你繼續成為快樂的太太。」

蕭正楠和黃翠如補辦浪漫婚禮。（IG@edwinsiu）

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女生常常會羨慕「別人的女朋友」，總覺得身邊那個比不上別人，總是不解溫柔，不會花心思製造驚喜。然而，表達浪漫的方式各有不同，有些人選擇直接喊話，有些人會以金錢堆砌，有些人覺得細水長流就是浪漫。到底真的是他不夠浪漫，還是你不懂得他的浪漫？不妨看看十二星座表達浪漫的方式。

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