【酒店地圖．荃灣】時鐘價錢住4星酒店　十足海景新居溫馨小旅行

香港的土地問題早已不是新聞，情侶「上車」遙遙無期，又付不起香港的昂貴租金。付出數百元，即刻換來在時鐘酒店中片刻的談情空間。只是空間問題早已延伸到時鐘酒店，油尖旺區的時鐘酒店週末晚上往往「一房難求」，即使讓你們有幸找到房間，清潔度和空間往往強差人意。九龍塘區的高質時鐘酒店，去過的朋友都說有氣氛、空間大，但過夜價錢動輒已經過千，不是人人可以負擔得起。下次大概可以考慮轉戰不是旺區的荃灣，只要付出與時鐘相若的價錢，就能入住4星酒店。

葵興區新開幕酒店

Waddy和MooMoo這對90後情侶在Instagram開設賬號「waddyandmoomoo」，分享平日的開房點滴並且附上照片和評價。本身是學生的Waddy和MooMoo笑言大部份的兼職收入都花費在時鐘酒店上，所以不時會挑選一些在非旺區的酒店和不時留意信用卡優惠。他們推介這間位於葵青區的四星旭逸雅捷酒店，去年五月才開業，房內的設施都比較新。他們上次訂房時利用信用卡優惠，價錢只是289一晚，原價也不過是4百左右，比起很多時鐘酒店的過夜plan還要平。他們直言較喜歡到正式酒店，因為下午兩點就可以入住，他們可以擁有更多親密時光，有時候兩個人依偎在一齊看看電影，已經覺得很快樂，就如在香港去了一場小旅行。

位於葵興區的新酒店。（受訪者提供）

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旭逸雅捷酒店 (荃灣) 地址: 葵涌嘉慶路12號

無敵大海景主題房

這間位於汀九橋旁邊的帝景酒店，平日價錢大概是400-500元。位置較為「隔涉」，不在荃灣市中心，但酒店提供接駁巴士服務來回荃灣站，也算是補足了地點上的不便。2007年開幕的酒店，有一定的「歷史痕跡」。但如果想和另一半靜靜地渡過浪漫一夜，這間酒店也是不錯的選擇，海景房大多都可以看到無敵大海景，而且步行到沙灘也只是10分鐘路程，兩個人逛沙灘也是不錯的拍拖活動。如果預算充裕或慶祝特別日子，也不妨加多數百元入住主題房如海洋或星空主題房，比起普通房更有情調。

酒店隔壁就是沙灘。（IG@royalviewhotel）

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帝景酒店 地址：荃灣汀九青山公路353號

服務式住宅附設廚房

這間毗鄰於帝景酒店的汀蘭居是服務式住宅，平日價錢大概是500-600元。房內有開放式廚房、煮食用具和餐具，可以與另一半玩「煮飯仔」。因為酒店是服務式住宅設計，空間感較大，部份房間有一房一廳的間隔，有沙發、茶几，予人搬進新居的感覺。而廁所也十分寬敞，設有浴缸，只是曾有住客反映廁所裝修略舊。除了情侶以外，更有不少人選擇到這裏開Party。酒店同樣提供來往荃灣地鐵站的穿梭巴士，大概半小時一班。

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