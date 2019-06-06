35歲雷神Chris Hemsworth宣布停工照顧家庭　細妻子7歲譜美滿婚姻

常言道「靚仔無本心」，長得帥氣的男生，相信大都不愁愛情問題。曾被美國雜誌《People》，評為「2014年最性感男人」的「雷神」Chris Hemsworth，高大威猛的身材，不僅贏倒萬千少女心，而且還是位顧家好男人，早前更為妻兒，宣布停工一年，盼能抽時間與家人相處。

Chris Hemsworth早前為抽時間與家人相處，宣布停工一年。(@chrishemsworth)

就女生而言，體貼的男生直接加分，現年35歲的「雷神」Chris Hemsworth，因拍攝《復仇者聯盟》和《雷神索爾》，獲得不少注目，更被網民稱讚為「最接近神的男人」。雖然工作變得繁忙，但查看Chris Hemsworth的社交網站帳號，除了宣傳照片，大都是家庭歡聚的時光，也許除了工作，他都把時間放在家人身上，實是不少女生的理想對象。

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Chris Hemsworth的社交網站帳號，除了工作，大都是與家人相處的合照：

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雖然事業如日方中，但他仍選擇把家庭放首位，近日接受英國《每日電訊報》訪問時，便表示計劃回到澳洲，多與家人相處，並宣布停工一年，「我只想留在家中陪伴小孩，他們正處於重要的成長階段，亦注意到我們的相處時間愈來愈少。」這位「絕世好爸」能為家人，放棄更進一步的成就，難怪更深得女生愛戴。

恩愛互動說明一切

除了慈父的職責，Chris Hemsworth還是位愛妻號，雖與年長7年的Elsa Pataky，於2010年經介紹下，相識約三個月便閃婚，但兩人結婚9年來，育有大女兒和一對雙胞胎兒子，不僅組成幸福的小家庭，而且相處亦依舊甜蜜恩愛，常於公開場合，大曬恩愛，並在社交網站，互相打情罵俏，仿如表示眼裡只有對方，讓其他女生不會靠近，互給對方大大的安全感。

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