《永遠的準情人（Always Be My Maybe）》於上周在Netflix上架，這愛情浪漫小品邀來奇洛李維斯，以殺神（John Wick）造型飾演「自己」，搞鬼有趣之餘，也提出了一道愛情疑問：是不是總有些人，留在「Maybe」位置比較好呢？

（內含劇透）

誠實看後感：奇洛李維斯客串古怪情人有驚喜，但男女主角竟不適合大團圓結局？

Netflix一直不乏自家製作的浪漫愛情小品，反應不俗，《永遠的準情人（Always Be My Maybe）》亦有相似的調子，不過特別卻是男女主角都是亞洲人，找來奇洛李維斯客串自己，非常新鮮！

奇洛李維斯在電影中客串飾演「自己」，更以殺神（John Wick）造型演出。（《永遠的準情人（Always Be My Maybe）》劇照）

Sasha (Ali Wong飾)與Marcus (Randall Park飾)是青梅竹馬，一夜情過後各奔西東，一去再回轉卻已是三十多歲，Sasha已是出色的主廚，擁多間餐廳；而Marcus則是樂團的主唱，定時在酒吧演出。

故事簡明，探索二人兜兜轉轉，女尊男卑，又殺出「程咬金」奇洛李維斯當情敵，那位「友達以上，戀人未滿」的她／他，應該勇敢衝破「防線」，成為男女朋友，還是留在「maybe」比較好？

既是愛情小品，電影結局不難想像，但筆者看畢竟也鮮有地覺得：這一對男女主角真不適合大團圓結局，誰說有情人就一定要終成眷屬才算是完美呢？

Netflix2019推介：《永遠的準情人》（《永遠的準情人（Always Be My Maybe）》劇照）

總有些人，只適合當你的「Maybe」

時興「大團圓」結局，但伴你走這一步一生一輩子，談何容易？若然像是電影中所說到，走到「30+」，為何還要執迷於昔日的過氣愛情呢？

Sasha與Marcus在熱情過後，一樣遇到一般情侶的問題－就是步伐與期望不一，二人最可貴的單純與快樂，是否能抵擋日常的消磨？電影編劇仁慈，讓他們吵鬧，讓他們分手，再讓大男孩在分手後終於「長大」，成為「男人」後，再回到女主角身邊。至於現實？「等他長大」，是既自負又不設實際的一句說話，要不二人就此失散，要不互相折磨。

+ 7 + 6 + 5

那怎樣決定是與他／她是當情人好，還是留在朋友位置好？根據《性格與社會心理學期刊》，情侶與友人最大的分野就是對未來的期望要一致。他們計劃或憧憬的將來要相似，繼而才會有一定的承諾，如宗教信仰是否相同、生育計劃與經濟狀況等等。要是二人只是朋友，當然可以和而不同，也能互相支持；但要是二人是情侶，對對方的要求就會「嚴格」得多了。

故事情節當然甜蜜，至於現實？



感情有千百樣，不一定只有男女朋友與夫妻，才算是大團圓結局。有些人，留在「maybe」位置，才算是惜緣。

Source：Psychology Today