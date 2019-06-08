【心理測驗】你對伴侶有隱瞞嗎？押上關係的「善意謊言」值不值得

對著最親密的另一半，需要完全坦白？還是說善意謊言？

我們常常覺得對著枕邊人或另一半，就要事無不言，一定要對彼此坦蕩蕩，這是最理想的戀愛關係。然而，現實卻往往不如想像，在我們覺得必要的時候，還是會對伴侶說謊。你覺得善意的謊言會對關係更好，如果事事都坦白，或許會破壞彼此關係，心裏雖然會因為騙了對方而有一絲罪疚感，但很快就會煙消雲散，因為你覺得一切都是為對方好。

有人說謊是為了掩飾自己的錯。（《29+1》劇照）

謊言有千百種，但說謊的理由大多都離不開幾個理由。有些人因為做錯事怕被罵，怕另一半生氣、傷心所以說謊，最常見的說謊原因就是受不住誘惑出軌，又或者是移情別戀，為了掩飾自己的「罪行」，所以就說謊。而另一種說謊原因是要吸引伴侶的注意，這樣的人通常缺乏安全感，希望得到另一半的注意，如明明沒病就裝作自己有病，讓另一半照顧自己。到底你又會為了甚麼理由而說謊？即做以下心理測驗，找出你的說謊原因......

森林裏有個神秘女子，每到深夜就會有個神秘女子出現，吸引經過的人進去森林，你認為她是用甚麼方法吸引途人呢？ A.唱歌 B.跳舞 C.散發香氣 D.原地站立，引人好奇