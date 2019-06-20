【曖昧心理】初次約會戲院座位反映性格　選後排角落不愛負責任？

到戲院看電影，已成筆者的恆常習慣，或假日或下班後，奢侈地花一、兩個小時只專心做一件事，即使只一人，也覺十分享受。看甚麼電影，固然能反映個人喜好；但原來選哪座位，也能反映個人性格，甚至悄悄反映初次約會的他，內在真實性格。

可是，初次約會，也離不開吃飯看戲，想要知道對方甚麼個性，或可看看他／她選哪座位。日本心理學家 Hiromi Mizuki就把戲院分為六部份，每部份也分映了不同的性格，你與你的他／她平日又愛坐哪兒呢？

（《500 Days of Summer》劇照）

正中央：自信與果斷

Mizuki的分析是正中央的位置最容易看到大銀幕，喜歡這位置的觀眾大多自信與果斷。她同時分析，因為正中央的位置最受歡迎，最後能成功購買的觀眾大多都很早已決定並預先購買，而兩者都顯示了他／她是有計劃的人。這類人想要甚麼，都會勇往直前，在重大事件上，也不會逃避。

正後方：缺乏安全感，客觀冷靜

正後方即同樣在中央，但在後排。這類座位提供遼闊的視野，同時也令人有安全感。Mizuki分析，習慣坐在這兒的觀眾，沈著冷靜，即使身邊的人方寸大亂，他們也覺得要保持客觀。可是，他們也比較膽小，也害怕受人影響，因此他們下意識地令自己不會為為焦點。

（《大力女子都奉順》劇照）

正前方較前位置：熱愛社交，富同理心

Mizuki分析習慣坐在正前方較前位置的觀眾，因為整個視線都會被銀幕填滿，他們最喜歡與人交流，熱愛社交。朋友有需要，他們必定幫忙。普遍來說，他們富同理心，也寬宏大量。

中央位置的兩則：極需要私人空間，喜歡輕鬆的關係

總有些觀眾，雖也愛戲院的中段位置，但他們卻不選正中央，而是戲院的兩則。Mizuki分析，這類人喜歡坐在走廊旁邊，方便進出，反映了他們需要空間，放在相處上也是。當他們認識新朋友時，他們傾向選擇那些可以令他們放鬆與舒服的人。

（vcg）

後排角落：沒有自信，不喜歡負責任

也總有些人喜歡選擇後排左右的角落位置，這些位置最不會引人注目，卻可清晰看到整個戲院的狀況。Mizuki分析，這類人沒有自信，害怕負責任與捲進麻煩之中。

前排角落：不拘小節，但容易被人佔便宜

若不是免費票，或是不得不看的電影，也想不到合理原因為何要坐在前排角落－既是相同價錢，卻是最差的視野。Mizuki分析，要是有人習慣坐在這等位置，即他們非常不拘小節，不怕不方便，可是在日常生活中，也較容易被人佔便宜。

不只如此，他所選的電影種類，也能反映個性（點圖即看＝＝＞）

Sources：Psychology Instructor, Your Tango