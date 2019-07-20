應不應該檢查另一半的手機？是戀愛中永遠爭論不休的議題。

有人覺得交往之後，彼此之間不該有任何隱瞞，只要對方清清白白，就事無不可對人言，於是，他們會要求對方把手機、Facebook、Instagram的密碼通通交出，將對方每天的聊天記錄仔細地檢查一次。有人覺得戀愛後還是應該保持個人空間，不應侵犯另一半的私隱。這樣的分歧出現在同儕之間尚且是小事，如若你和另一半對這個問題各持己見，不肯退讓，即使多麼合拍，最後也可能分手收場。到底拍拖應否互看手機？

懷疑另一半，就應該偷看他的手機？（《紀念日》劇照）

偷看了，然後呢？

即使多麼理性的朋友，戀愛後都可能會變得敏感、多慮，他們不敢跟另一半明言想檢查手機，只能在夜半人靜的時候偷看對方的手機。當他們徹底檢查後沒有發現異樣，理應死心，但縱觀身邊人的例子，他們還是會生出更多毫無來由的疑問：

到底是不是我檢查得不夠仔細？

他有沒有刪改過聊天記錄？



可憐你身邊呼呼大睡的伴侶連辯駁的機會都沒有，就要背負「不忠」罪名。你偷看手機是為了釋疑，但你看了，仍不死心，周而復始，等到對方直斥你偷看他的手機，你自知有愧，仍死撐搬出一句「你唔喺身有屎怕咩人睇？」。當你帶着「有罪假定」的心態看對方手機，無論怎樣看都不會滿意。

心理醫生Daniela Tempesta在Huff Post提出4個不應偷看另一半手機的理由：

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找出不安的源頭...

偷看伴侶手機出於缺乏安全感，但你會發現即使看了，也只會把自己推進更多的不安之中。要增加安全感，最關鍵的從來只有自己，你不會無緣無故對一段關係缺乏信任，沒人會想每天都活得精神緊張。靜下來，詢問自己到底不安的源頭是甚麽？

或許是源於上一段關係，另一半曾對你不忠；或許是原生家庭中，父母的婚姻並不美滿；或許是因為自卑感作祟，自覺配不起對方，於是懷疑對方對自己的愛是否真實。找出來並不代表解決了，但至少你明白傷害你的不是現任，而是過去給予你的包袱，把責任都推到現任身上於事無補。

要消除你的不安感，溝通才是最重要。（《29+1》劇照）

至於如何釋除你的不安？還是老生常談的那句「傾」。當你被斥偷看另一半的手機時，總是會拿一句「坦誠相待」來擋。但問心，你偷看手機的那刻已經違背了坦誠的原則，你寧願窺探他的私隱，也不願向對方承認自己內心的脆弱和不安。你明明害怕失去他、緊張他，卻不肯明言，如果兩人彼此相愛，為了偷看手機這些小事而分開，值得嗎？然後，下一段關係再次故態復萌，你的多疑刺傷自己，也刺傷了另一半。要解開心結，唯有跟對方坦白自己的不安感，直接道出你想看他手機的原因和苦衷。要求他坦蕩蕩之前，你自己又如何？

美滿愛情從不來自猜疑，找出不安源頭，請別再傷害錯的人（現任）。