張致恆（Steven）近日在社交平台宣佈結婚兼且已為人父，不少朋友留言祝福，包括前女友莊端兒（Xenia）也大方送上祝福「大個仔啦要好好錫老婆啦，祝佢地幸福快樂。」當年，Steven與對方拍拖時，亦曾因偷食台妹與對方分手，看來兩人已經冰釋前嫌，放下舊日恩怨。

Xenia為曾經背叛自己的舊愛送上祝福，不知多少人有這樣的氣量。（IG截圖@ms_janjan）

前度曾經偷食出軌，即使彼此都不愛了，被背叛的一方心中始終會有條「刺」，記得當初如何被對方狠狠傷害過，要原諒對方，做回朋友並不容易，曾經愛過就此成為兩條平行線。談原諒，對有些人而言不容易，但有些戀愛大過天的女生仿佛把原諒當作「食生菜」，明明被對方三番四次地背叛、傷得遍體鱗傷，仍願意默默忍受，屢次原諒對方，只要對方回頭，就會張開懷抱，甚至「隻眼開隻眼閉」，只為了維繫關係。

然而，有些人卻是另一個極端，他們的世界容不下一絲背叛，對感情有份「潔癖」。即使他們多麼深愛對方，也無法接受對方出軌。當信任關係崩塌，他們不願整天疑神疑鬼，猜測對方去了哪裏、有沒有和其他人曖昧，與其終日活在神經緊張的狀態中，他們寧願忍痛「斬纜」，與對方斷絕關係。你又是屬於哪一種呢？即做以下心理測驗，找出答案。

對於劇集中的男女主角而言，你認為以下哪種結局最悲傷？ A.因誤會而分開 B.女主角移情別戀而分開 C.其中一方患了絕症 D.其中一方失憶

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