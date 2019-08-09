【心理測驗】堅強獨立、性格隨和？ 你在男生眼中的迷人之處是...

很多人說，愛情只是一種單純的感覺，因此愛上一個人不需要理由。

然而，若你在他眼中沒有獨特魅力，你們又怎會在茫茫人海之中只留意到彼此呢？你在他眼中，一定有迷人之處，才能讓他為你著迷。這種魅力不一定是關乎外在，可能是你獨立的性格，又可能是你散發着神秘感。

我們常常覺得男生很膚淺，感覺全憑視覺主導，有女神般的外貌加上魔鬼身材，就一定能迷倒眾生。因為外貌帶來的好感只是一剎那，你其他的內在過人之處才能讓他的好感維持下去。街頭上也有不少外貌普通的女生，身旁牽着個眾人公認的「男神」，甚至身邊有不少追求者。

外形普通的女生也有獨特魅力。（《我的少女時代》劇照）

每個男生心目中的「理想女友」也不一樣，有些人是「姐姐控」，覺得年紀比自己大，成熟體貼的女生很吸引；有些人喜歡小女人，對自己千依百順，不時會撒嬌，滿足他們的大男人心理；有些人喜歡女強人，她們經濟獨立，有能力照顧自己，不用依賴另一半。而你在男生眼中，又是哪一種理想情人呢？即做以下心理測驗，找出答案。

假設你今天為喜歡吃咖喱的另一半下廚，你會選擇做以下哪款咖喱料理呢？ A.咖喱豬扒飯 B.日式咖喱飯 C.咖喱炒飯 D.印度咖喱

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