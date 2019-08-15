韓國大熱「肖像蠟燭」送情人引極大迴響　網民：看到你心裡發寒

比起收到實用的禮物，那些搞笑又有趣的更讓人印象更深刻。韓國正流行一款客製化的「肖像蠟燭」，一開售便在網上引起熱烈討論。

韓國正流行一款客製化的「肖像蠟燭」，一開售便在網上引起熱烈討論。（IG_septuple_7）

韓國人創意無限，近年冒起了不少充滿才華的手工藝人，最近一款於韓國手作商城idus推出的手工蠟燭於網絡上引起迴響，全因其令人哭笑不得的獨特性。製作「肖像蠟燭」的店舖會依照買家發出的照片，打造獨一無二的小蠟燭。有網民表示「肖像蠟燭」最適合於以下這些情況：你正暗戀一個人，然後把「肖像蠟燭」做成自己的樣子送給他；你知道對方正討厭一個人，便把蠟燭做成他厭惡的對象送給他燒掉。不過無論如何，這蠟燭還是會給人一種詭異的感覺。

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不少網友對「肖像蠟燭」作出的評價也非常幽默：

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設計出這樣趣怪的「肖像蠟燭」，相信店主自己也是個有趣的人，他於商品簡介中寫道：從你頭頂上散發出來的香氣是最棒的。香氛蠟燭散發著黑櫻桃與依蘭香氣，售價為韓元9,900，大約為港幣64元。價格相宜而且充滿趣味，有興趣的女生可到idus上訂購。

日本蛋糕店「菓子工房シュクルリ」最近製作了一款充滿話題性的「心經蛋糕」。（IG_sucreries_info）

想收到禮物的一方擁有難忘的回懷，除了「肖像蠟燭」外，寫滿奇怪祝福的生日蛋糕也是一驚喜之作。日本蛋糕店「菓子工房シュクルリ」最近製作了一款充滿話題性的生日蛋糕，店主的友人為替女朋友慶祝生日，特地委託甜點師傅把佛教的心經寫滿蛋糕表面，製作出世上唯一的「心經蛋糕」。在蛋糕店公開了「心經蛋糕」的照片後，隨即引起網民的熱烈討論，相比女主角的反應，大家更關心男朋友送出蛋糕後的下場。

【按圖看】網民對「心經蛋糕」的留言：