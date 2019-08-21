16年前《合久必婚》女音陳逸璇歷離婚酗酒：別設結婚限期不合終分

陳逸璇（Jolie），也許有人以為是樂壇新面孔，但說到是16年前，與李克勤合唱《合久必婚》的女音陳苑淇，青春回憶立即湧現﹗ 當年，《合久必婚》一出唱到街知巷聞，成為今天還耳熟能詳的經典歌。有說此曲述說李克勤與盧淑儀拍拖多年，終於走向婚姻的有情人終成眷屬故事，但同時，側面掀起了大眾認定愛情長跑不婚就「必分」的話題，那種迷茫、焦急與無力感，唱進無數人的心坎。 當時還是大學生的陳苑淇，清脆的歌聲中，尚未參透愛情道理。16年過去，陳苑淇改名陳逸璇，由一頭栽進愛情的女孩，成為一位走出離婚的女生。問她認同愛情合久必婚，否則「必分」嗎？她說：「要是二人不合適，就算拍了很長拖而結婚，最終都會分開。而我，一結婚，就想離婚了。」語帶歷練。 攝影：黃寶瑩

Jolie出道後幾年慢慢淡出，轉營保險工作，同時組織樂隊，後來更全職投入樂隊工作，去年再次重返環球當歌手。

趕上30歲結婚「尾班車」 才發現「上錯車」？

《合久必婚》一曲似是Jolie入行的美好序幕，熱愛唱歌的她，於2004年正式出道，可是，想當歌手，便要成為一位藝人，歌唱機會不多，拍劇工作卻接踵而來，事與願違，寧願淡出幕前，轉營從事保險工作，打出一片天。「當時收入很不錯，可是不是真正的快樂。」放下夢想，人生恍如剩下空殼，窮得只有金錢，機緣巧合，在爵士樂酒吧遇知音，工餘時自學爵士樂，到不同酒吧演唱，其後甚至自組樂隊，四出表演，重拾生命的熱情。

未到三十歲，Jolie曾以為事業與愛情兩得意，她遇上了認為是完美的男人，拍拖兩年多便結婚。「當時愛得火熱，一切都很美好，完全看不到對方的缺點，認定就是Mr. Right﹗對婚姻充滿憧憬，加上正值適婚年齡，受社會灌輸，希望在30歲前結婚，便衝動做了決定。」最後真的趕上30歲那年結婚，完成目標後感情卻急轉直下。憶起當時，Jolie形容自己不成熟，感情用事。

Jolie與前夫於2012年結婚，當時她正值30歲。婚姻維持了兩年多便離婚，成了她人生重要的一課。（受訪者授權轉載）

離開比留低更需要勇氣

原以為完美的婚姻只維持了兩年半，Jolie坦言：「一結婚，就想離婚了。」前夫是墨西哥人，當熱戀冷卻下來，婚後發現二人存在很大文化差異，人生步伐、目標不一致，婚後一年多更陷入人生低潮。「當時每晚睡前都會獨自開一支紅酒，借酒消愁，自我麻醉，想短暫逃離問題，因為我不知道可以怎樣，喝到累了便入睡，睡到半夜就扎醒，情緒憂鬱，像在漩渦中，看不到曙光。」徘徊在愛與痛的邊緣，不知向左走或右走，卻養成了酗酒的惡習。「那時不懂自愛。」

延伸閱讀：

女生遊尼泊爾獨自履行與前度約定 驚破分手背後：不再打擾是最好

Jolie走出離婚傷痛，希望以自身經歷鼓勵女性，就算碰壁也可以華麗轉身。

繼續原地踏步，只會一直傷害自己。Jolie內心被過去的感情與諾言牽扯着，「長輩常說『捱下就過』，我捱不下去，是否很無用？不夠恆心？我害怕孤獨終老，離開比留低更需要勇氣。」內心經過無數次拉扯與糾纏，再不作決定，生活不會有任何改變，「在無眠的晚上，我創作了一首歌，叫《Someday I’ll fly away》就是說終有一天，我會離開這個困局。人生不應該如此，當我想到也許一個人生活更精彩時，終於有離開的勇氣。」要走到這一步，埋藏多少眼淚與心碎？重提舊事，Jolie咽哽：「現在感觸，不是因為昔日的痛，而是身邊人的支持。」尤其是父母，令她始料不及。

現在Jolie 熱愛運動，享受做瑜伽、行山，從中感受身體與世界的聯繫，沉澱自己。（jolieyschan@IG）

【按圖看】戒掉酗酒惡習，Jolie投入運動，學習愛自己：

+ 5 + 4 + 3

決定離婚，Jolie坦言介意社會對「失婚女性」的標籤，因而貶低自我價值，擔心令父母失望。「初時我一直隱瞞父母，怕他們覺得我易放棄，無法令他們引以為榮。」一個人獨撐所有的悲傷、寂寞、恐懼與無助，終於無能為力，想搬回家時，鼓起勇氣向父母坦白，想不到換來的是充滿愛的諒解。「爸媽跟我說：『你捱到兩年半，已經很了不起。』爸爸說，其實他一早已看穿我們關係的問題，當初沒有阻止是因為見我被愛沖昏頭腦，若不讓我試我不會心息。」果然「跌一鑊甘才會醒覺。」

去年，Jolie正式受浸信主。

重砌人生碎片 從黑暗走到鎂光燈下

父母、隊友的關懷，加速了Jolie重整自己的歷程，可是內心最核心的空洞，卻無人能填滿，包括她自己。「我是一個有經歷的女人，別的男人有得揀都不會揀我，會首選未結過婚的女人吧。」離婚令她盡失自信，忘記了自我價值。直到跟朋友上教會，信主後，心靈才開始變得踏實。「信仰令我再次感受愛，得到最深層次的療癒，重砌人生碎片，雖然有經歷，仍然值得被愛，人生是有第二次機會的。」相信每一件事發生都有原因，縱然現實不似預期，最終也會有得着，這是信仰教曉Jolie的事。

Jolie在經歷離婚時創作的《Someday I’ll fly away》，後來有機會在文化中心與香港管弦樂團演奏獻唱此曲，令她感深猶深。（受訪者提供）

【按圖看】由結婚到離婚，Jolie一直沒有放棄工作：「這是我看見自我價值的地方。」

從介意別人的看法，到放下執迷，Jolie變得有盼望。昔日在黑暗中寫的歌《Someday I’ll fly away》，後來她在文化中心台上，鎂光燈下與香港管弦樂團演奏獻唱。「以悲忿化作力量，這是我的小小成就，Everything happened for a reason。」她一直沒有放棄工作，「靠自己成就的事情，重見自我價值，重建自信。」這是女生要為自己做的事。

【按圖看-女生勉勵女生】經歷過離婚，Jolie 分享覺悟到的愛情智慧：

Hair : Eddie Yeung@Hair

Make up : Wendy Lee @ Wendy’s Workshop

Wardrobe : Iblues

Venus：maze Grill