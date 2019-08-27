【愛情】情人眼裡會「叻」啲？ 研究：女友高估男友智商會更幸福

經常說「情人眼裏出西施」，在很多女生眼中自己的男友或者老公永遠都是最可靠的一個，只要遇到任何問題，第一時間總會找他解決，這個也許是愛情產生的魔力，總是傾向認為男方會比較可靠和聰明。（即使這原來並不是事實...）

情侶們經常會想像得對方很好。（unsplash）

有外國研究就發現原來情侶之間經常會高估對方的智商，根據西澳大學（University of Western Australia）和華沙大學（University of Warsaw）共同進行了一個研究發現，這個「高估智商的現象」卻會讓情侶們的快樂指數更高！

研究顯示情侶之間經常都會高估對方的智商。(unsplash)

研究人員分別邀請了218對平均一起超過6年的情侶進行實驗，其中有四分之一的情侶已經是夫妻。實驗需要對方先估計自己和另一半的智商，然後再各自進行智商測試找出實際的智商。

研究找了218對情侶進行智商測試。(unsplash)

最後結果發現很多人都會高估了自己的智商，而且女方高估男方智商的分數，比男方高估女方的更高。綜合218對情侶，最後得出伴侶高估對方實際智商的平均分為7，而有趣的就是高估的分數愈高，這對情侶的快樂指數也會成正比。

結果發現情侶高估對方智商的分數愈高，關係就愈快樂。(unsplash)

研究人員推測會出現這種高估的現象，很大原因是和美國經濟學家 Richard Thaler 提出的「認知謬誤」中其中一點「稟賦效應」(Endowment Effect)有關係，簡單來説意思就是，當一個人擁有某樣物品或者資產的時候，對它的價值評估，會比還沒有擁有時高出很多，所以會更不想失去和放棄它。而這理念套用在人的身上亦然。

研究人員推測這個現象和心理學中的「稟賦效應」有關係。（unsplash）

心理學家（Pros. Kahneman）就曾經進行過關於「稟賦效應」的實驗，分別把參加者分為兩組填問卷，一組填完問卷後可以得到一個咖啡杯作為禮物，另一組完成問卷後則可以得到朱古力。當他們收到禮物後，實驗人員告訴參加者可以換另一樣禮物，但結果9成的參加者都選擇不換，從此得出人們傾向於喜歡自己擁有的東西，當擁有後該物品在心中的價值就會上升。

人們傾向在擁有一件物品會就會自動提升該物品的價值。（unsplash）

這也是為什麽情侶們都會傾向認爲自己的伴侶比實際的還要聰明，研究也發現這些情侶的快樂指數會比較高。在日常生活中多讚賞和欣賞對方，也是會令彼此關係更好呢。

不時真心稱讚男友：「你好叻呀！」，也會讓兩個人的感情變得更好呢。（unsplash）

資料來源：sciencedirect、Research digest、her、ideas、University of Western Australia、University of Warsaw