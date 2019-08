【愛情】情人眼裡會「叻」啲？ 研究：女友高估男友智商會更幸福

經常說「情人眼裏出西施」,在很多女生眼中自己的男友或者老公永遠都是最可靠的一個,只要遇到任何問題,第一時間總會找他解決,這個也許是愛情產生的魔力,總是傾向認為男方會比較可靠和聰明。(即使這原來並不是事實...)

有外國研究就發現原來情侶之間經常會高估對方的智商,根據西澳大學(University of Western Australia)和華沙大學(University of Warsaw)共同進行了一個研究發現,這個「高估智商的現象」卻會讓情侶們的快樂指數更高!

研究人員分別邀請了218對平均一起超過6年的情侶進行實驗,其中有四分之一的情侶已經是夫妻。實驗需要對方先估計自己和另一半的智商,然後再各自進行智商測試找出實際的智商。

最後結果發現很多人都會高估了自己的智商,而且女方高估男方智商的分數,比男方高估女方的更高。綜合218對情侶,最後得出伴侶高估對方實際智商的平均分為7,而有趣的就是高估的分數愈高,這對情侶的快樂指數也會成正比。

研究人員推測會出現這種高估的現象,很大原因是和美國經濟學家 Richard Thaler 提出的「認知謬誤」中其中一點「稟賦效應」(Endowment Effect)有關係,簡單來説意思就是,當一個人擁有某樣物品或者資產的時候,對它的價值評估,會比還沒有擁有時高出很多,所以會更不想失去和放棄它。而這理念套用在人的身上亦然。

心理學家(Pros. Kahneman)就曾經進行過關於「稟賦效應」的實驗,分別把參加者分為兩組填問卷,一組填完問卷後可以得到一個咖啡杯作為禮物,另一組完成問卷後則可以得到朱古力。當他們收到禮物後,實驗人員告訴參加者可以換另一樣禮物,但結果9成的參加者都選擇不換,從此得出人們傾向於喜歡自己擁有的東西,當擁有後該物品在心中的價值就會上升。

這也是為什麽情侶們都會傾向認爲自己的伴侶比實際的還要聰明,研究也發現這些情侶的快樂指數會比較高。在日常生活中多讚賞和欣賞對方,也是會令彼此關係更好呢。

