【愛情是...】真正愛情經得起平淡：各做各的事仍感受到對方的愛

年齡漸長，我們便會花更多時間懷緬過去，現在總是愁眉不展的你，過去明明也是個愛笑的孩子。 長大後，所有事都仿佛變得不再純粹，過去只要牽到對方的手就會開心一整晚，現在再貴重的禮物仿佛也得不到對方歡心。

現實，殺死了多少愛情。亂世之中，我們為生活忙着工作，為安樂窩努力打拼，有時忽略了身邊那個。久違了的約會，也是各自各盯住電話屏幕，因為收件箱總有千萬封未讀電郵。明明為兩人未來打拼，卻好像漸行漸遠。你漸漸嫌棄他送的禮物誠意不夠，紀念日安排得很隨便，要分開嗎？你開始有了分手的念頭......

生活累了，還有另一半在旁陪伴。（IG@lovepieces7）

插畫家Kaka在Instagram「lovepieces7」以插畫記錄自己與男友的生活點滴，每個簡單卻甜蜜的時刻，每次想起都不自覺嘴角上揚。我們總憧憬劇集中那種驚天動地的愛情，卻忽略了身邊平凡的小美好。身邊不乏愛情長跑超過十年的情侶，世人都以為兩人的恩愛秘訣是有個如韓劇男主角般另一半，她卻只吐出了兩隻字——「感恩」。拍拖久了，也不要把對方的好視作理所當然。讓我們一起欣賞Kaka的插畫，或許會找到一點你和他的影子：

1.各做各的事，仍感受到對方的愛

不同於學生時代，現在日以繼夜地工作，兩個人的見面時間也會漸漸減少。輪班工作的情侶會更明白這種苦楚，當你下班時，對方就上班，即使同居，見面的時間也不多。然而，縱然各自各努力工作，你仍然會想起對方，不會因此而被不安侵蝕。

2.你胖了，我還是會喜歡你

「如果我變胖，你還會不會愛我？」這是女朋友最愛問的問題，男生有時被問得厭煩了，明明已經答過千百萬次，不禁想是否自己給不了安全感她。然而，在女生眼中，只是想聽聽你的甜言蜜語。

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3.在你的懷抱裏，總是很安心

我們總是對生活充滿不安感，問題堆積如山未解決，未知的未來充滿隱憂，你煩惱得不能安眠。只是往往在他的懷抱中，你總能暫時忘卻煩惱，舒舒服服地睡去。再可怖的未來，都還有他陪住你面對。

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