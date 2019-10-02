比「我愛你」更心動的話　婚姻治療師：這句話潛台詞已將你放首位

在一段總愛關係中，通過行動來顯示你對伴侶的愛和支援顯然是非常重要的，但是用語言來表達也是至關重要的一環。不過當男朋友無時無刻都將「我愛你」這句說話掛在口邊，令到本來充滿濃情愛意的表白也不小心淪為一句沒有特別的公式說話。其實有時情侶相處最動人的情話，可能就是藏在日常生活中，每個有意無意的真誠對話裏。

你的男朋友經常跟你說「我愛你」嗎？《經常請吃飯的漂亮姐姐》劇照

據美國HuffPost的一篇有關《經常感到幸福的情侶，常說的十一句話》的報告，當中邀請了婚姻治療師分享幸福伴侶和夫妻之間經常對彼此說的話，發現有十一句說話比起和伴侶說「我愛你」是更有溫度，更覺得自己是被另一半關心、被需要和最貼近心裡的親暱感。不妨多說以下的6句說話，讓彼此之間的愛情熱度急急提升。

1.「我會陪著你」

對情人說「我會陪著你」比起說「我愛你」有高出好幾倍的安慰作用 。（《金秘書為何這樣》劇照）

每個人都總遇上令人煩憂的事，當與另一半分享自己不快樂的事情，除了渴望得到伴侶的認同和支持外，其實最想就是對方的一個真實擁抱。與其在電話裏說「我愛你」，不如在伴侶傷心難過的時候，跟他說聲「我會陪著你」，再給予一個大大的擁抱，因為「我會陪著你」除了字面的意思外，更意味著伴侶把自己放在第一位，比起說「我愛你」有高出好幾倍的安慰作用。

2.「我可以幫你嗎？」

「我可以幫你嗎？」代表你是真正的關心對方，讓到對方覺得你是可以依賴的人。（《花游記》劇照 ）

一段感情就是兩個人互相的支持和磨合。遇到難題時，也許另一半需要獨自面對，但作為對方親密的一半，不妨在對方有難題時，主動關心到底發生了什麼事，減輕對方的心理負擔。心理學家Shannon Chavez表示說：「我可以幫你」這句話是展現出你對另一半的同情心，也代表你是真正的關心對方，讓到對方覺得你是可以依賴的人。

3.「我相信你」

「相信你」這句說話可以為到對方帶來不少的安全感和信心 (cblack09/unsplash)

「相信你」這句說話無疑是一句充滿鼓舞性的說話，想必每個人都會遇上人生的新挑戰，偶爾都會陷入懷疑自己的情緒當中，當另一半說出一句︰「我相信你」時，可以為對方的心房帶來一個強大的心理支援，相信對方的決定和行動是正確的，可以為到對方帶來不少的安全感和信心。

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