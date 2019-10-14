曖昧對象「已讀不回」後突然出現　擔心當「備胎」不應再畀機會？

萬聖節將至，想不到感情也有恐怖詭異事，近來興起一個網絡新詞－「Zombieing」，即已讀不回的失蹤人口「回魂」似地又再出現，沒事一般重新與你聯絡。

（《he's just not that into you 》劇照）

網站Primemind給「Zombieing」下定義：「那個你曾經十分在乎的人，突然在你生命中消失了一陣子後，卻突然回轉。不是突然傷心失意，找你傾訴，就是感覺隨意地在社交網絡上跟你打招呼。」

過氣心儀對象突然回轉 那是因為⋯⋯

曾經「已讀不回」，讓你苦苦等待好一陣子，甚至還令你突然化身偵探，追查網路上的蛛絲馬跡，心想他／她是否早已另結新歡，因此忽然疏遠。這等話題我們都不陌生，時時作旁觀者安慰友人，總是說：「主動一點也無妨，可也要知進退，對方真有心思，何用你花如此力氣。」終於瀟灑離場，對方卻又突然回轉，那是為甚麼？

根據Today的報導，交友中介Smart Dating Academy的創辦人Gandhi就認為那是因為他們沒有自知之明，自以為是特別的，隨時可以回到你的生命中。她解釋，很多時候，那或是因為他們自信低落，即使已經開始跟新的對象約會，或許不太順利，便要在你那兒找關注與自信。

至於另一位交友顧問Francesca Hogi就認為科技發達，聯絡根本不費成本，頂多就是得不到回應，他／她以試試的心態，根本不痛不癢。

（Jae Park/unsplash）

應該「以牙還牙」 還是可以再試一次？

Gandhi就認為，「Zombieing」這樣的行為大多都不懷好意，二人關係本來就不平等，要是過氣情人突然回轉，當然不應理會。她補充，要是你忍不住要回應，那就一定要弄清楚對方的意圖，但要是有負面情緒，或是他／她是一個你想要快快忘記的人，那最好便是不再聯絡。她解說：「要康復過來，就要遠離那些人。」

Hogi也有以下建議：

再讀多數個這堆閱人無數的「顧問」的意見，都是一面倒地認為要是對方曾經拋下你，卻又突然回轉，最聰明做法就不再理會。不過，筆者卻還是有一點點浪漫，感情事哪是非黑即白，哪有步驟與說明書？大家都是在跌跌碰碰中學聰明，而非倚靠別人的說話。要是你有所掙扎，即你已有答案。要是對方還算吸引，便率性地回應，或許沒有結果，有人與你糾纏，也算是一種奢侈的煩惱了。再者，即使二人最後成為情侶，也不見得一定開花結果；更何況，何謂開花結果呢？誰說你是在種跟別人一樣的花呢？

參考資料：Standard, Today