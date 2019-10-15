Miley Cyrus離婚2個月公開新戀情被罵濫交　分手多久才應有下一任

美國歌手Miley Cyrus與「雷神」弟弟Liam Hemsworth結婚不足1年，曾分分合合的二人最後還是決定結束婚姻，Miley更發聲明表示不勉強自己接受一段不合符期望的關係，真實做自己。 當時Miley有傳愛上Brody Jenner前妻Kaitlynn Carter，不過事件發生2個月，她又公開與男歌手Cody Simpson發展新戀情，到底真實的她是怎樣？

Miley與Liam 於2009年於拍攝《The Last Song》相識相戀，是不少人心中的金童玉女。（mileycyrus@Instagram）

Miley Cyrus與Liam Hemsworth這一對基本是80、90後的回憶，Miley 因拍攝迪士尼《Hannah Montana》以清純形象爆紅，她演唱的歌曲街知行聞，她在2009年與Liam拍攝《The Last Song》而相識相戀，幕前幕後非常恩愛，不少粉絲認定他們是命中定的一對。二人在2012年訂婚時得到不少人祝福，其後突然分手，Miley更一改鄰家女孩的形象，剪去長髮，衣著暴露，吸食大麻，以狂野壞女孩形象回歸，令不少支持者失望。

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到底哪一個才是Miley Cyrus？

Miley指當時與Liam分開其中一個主因是太投入工作，但仍然有人相信是Miley的性格大變成促成分手。對於狂野形象，Miley曾接受外國媒體《Harper’s Bazaar》訪問表示「Hannah Montana」只是一個角色，是一個靠化妝、戴假髮、聽指令的Miley，而狂野的形象，她想用來表達「女生應該有做自己的態度和自由」。

兜兜轉轉，Miley與Liam在2016年又再次走在一起，Miley一改糜爛的生活，重回大家熟悉的鄰家女孩形象。對於轉變，她指每件事情都有一個限期，不想再做坦胸露背、吐舌頭的女孩，當時她更用《Malibu》一曲描寫與Liam的關係，並在愛情中重新認識自己，迎接下一階段，復合後的二人隨即同居又共同領養小動物，生活簡單，但幸福甜蜜，在2018年12月二人選擇在家中舉行簡單婚禮。

Miley Cyrus曾承認是泛性戀者，其後被外媒拍下與Kaitlynn Carter的親密照片。（KaitlynnCarter@Instagram）

可惜，二人在今年8月宣布離婚，日後會各自專注事業和個人事務，並指「這是最好的決定」，Miley隨即就被爆與Brody Jenner前妻Kaitlynn Carter在一起，當大家以為Miley「做自己」，選擇女性伴侶。事實上，Miley曾公開承認自己是位泛性戀者（Pansexual），即會戀上男生或女生，甚至是第三性別。最近，她又再次「換畫」，是次男主角是名模Gigi Hadid前度Cody Simpson，好友Justine Bieber更興奮留言「Double Date（兩對情侶的約會）」。

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分手後多久才可有下一任？

不少人抨擊她在離婚短短2個月已有兩段情，有濫交之嫌，更是對前夫Liam的不尊重，一向勇於表達自己的Miley則社交媒體上反擊：「我知道大家花很多時間留意我過去的戀情，我想大家會這樣是因為很多人都看着我成長。我現在成長了，我正像個成年人一樣下決定，大家都只『相信』在網上看到的東西。」她又續指甚少成功的男生快速進入下一段戀情會被指責，更稱其為「傳奇」，而女性卻被冠上貶意的稱號。

Miley Cyrus與Liam Hemsworth各自有新戀情。（liamhemsnewss@Twitter／mileycyrus@Instagram）

結束一段關係後，心裡便會冒出一個問題：「何時再戀愛才算合理？」1個月？2個月？3個月？其實並沒有一個合適的答案，關鍵在於你身上。每個人「療傷」的時間不一，最重要你能否放下上一任，重新振作，準備下一段感情。如果你情感虛弱，對上一段感情一直依依不捨，一年也不是一個合適的時間。說到底，愛情最重要是對伴侶負責，以不傷害別人、不利用別人的大原則，並沒有所謂分手後多久拍拖才適合的時限。

離婚2個月，Liam最近也被拍攝到與22歲的澳洲女模Maddison Brown戀愛中，獲不少粉絲祝福，所以在道德愛情觀下，Liam值得被祝福，而Miley便不被允許？