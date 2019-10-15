楊思琦41歲再懷孕　數圈中40+高齡產婦　身材魅力不下於年輕女星

上年，即將踏入40歲的楊思琦首推出性感寫真《Miss Szeki 2018》，噴血身材配上標緻童顏，令不少網民都大叫是「新一代惹火人妻」。近日「40+1」的楊思琦對外宣佈已經找到終生愛伴，在本年中已秘密結婚，更直接承認再度懷孕。41歲再度懷孕的思琦妹，身材樣貌都不「輸蝕」後生一輩的年輕女星。

41歲的楊思琦在2018年首推出性感寫真《Miss Szeki 2018》。(Miss Szeki 2018)

經常都聽說：「懷孕的女人最美！」不論你是「早懷孕」亦好，或是「晚懷孕」，母愛就如天然的護膚品，自然令到自己的皮膚愈見白滑，更令到演藝圈裡一眾年過40歲的高齡產婦，即使「遲生」，仍散發出一種絕不比年輕孕婦遜色的魅力，身材更猶勝從前。

雖然高齡產婦或許存在更高風險，但人生計劃總是難預料，小生命就是上天賜予的緣份，有人很早遇上，有人比較晚，熟齡女生都擔心當高齡產婦時，身體復原慢，身材美貌「走樣」快，其實當享受懷孕時，自然會散發獨有氣質，正如以下幾位40+的高齡產婦女星。

1. 楊思琦（41歲懷第二胎）

早前在加拿大出席活動時，被網民影到腹部隆起的照片，孕味極濃，其後楊思琦更直接承認再度有喜。 (ig@szekikk)

7年前的楊思琦，成為了單身母親，當時被外間傳因為認識了另一位男生而「恨飛」已拍拖9年的李泳豪，兩人莫名奇妙分手後，楊思琦更對外宣佈自己已懷孕，但多年來女兒的經手人也不得而知，而楊思琦7年來擔起了未婚媽媽的角色，對女兒不同方面都盡心盡力。

早前楊思琦更被傳媒大爆以41歲之齡懷有第二胎，楊思琦近日的照片更在網上流傳，宣佈今年年中已跟圈外男友在外地秘密結婚，結婚過程十分低調，而再次懷孕是計劃之內的。自思琦當上單親媽媽後鮮有緋聞，去年曾推出寫真集《Miss Szeki 2018》更令到網民驚嘆年過40歲的思琦是最惹火人妻，比起剛出道的時間，更具個人魅力。

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2. 賈靜雯 （42歲懷第三胎）

金鐘視后賈靜雯與小9歲的男友修杰楷結婚後雙方感情融洽，更在臉書公佈懷孕 (FB@修杰楷)

曾經歷一段轟轟烈烈的豪門婚姻的金鐘獎女主角賈靜雯，在2016年以42歲之齡懷上了第二任老公修杰楷的共同愛情結晶。出道29年的台灣女星賈靜雯，靠著睽違15 年再次演出台劇《我們與惡的距離》，首次入圍2019 第54 屆電視金鐘獎，而首次入圍的她更一撃即中，獲得金鐘視后。

賈靜雯曾經說過最好的愛情，其實就是簡單的幸福，而簡單幸福的愛情就是為所愛的人生兒育女。即使是以42歲生產的賈靜雯，仍舊帶有劇中獨特吸引的個性，成熟樣貌更別具另一種知性美。

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3. 周汶錡（41歲懷第一胎）

名模周汶錡在懷孕時拍下懷孕硬照，發揮名模本色 (WEIBO@周汶錡)

熟女懷孕時總是散發一種獨特的味道，特別是本身身為名模的周汶錡，懷孕時更具個人的吸引力，周汶錡宣佈2012年與年輕3歲的法藉老公Julien Lepeu結婚，結婚數年間已誕下兩位可愛的混血兒子，然而身型卻是保持依舊。而周汶錡在兩次懷孕期間仍不離工作，並沒有因為懷孕的關係而停止工作的機會，加上她在懷孕時仍舊不時在自己網絡平台上分享個人穿搭造型，展示自己是星級名模的風範，希望自己懷孕時的造型都可以給不同孕媽媽作一個參考，周汶錡更在懷孕時拍攝了兩輯唯美婚照，吸引不少網民轉載及留言。

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