當愛逝去就只剩下傷害　荷里活式愛情　終難逃破裂離婚命運？　　

以往荷里活經典的金童玉女故事,在鎂光燈下總是惹得不少女生嚮往,很想成為當中的女主角,擁有一段像公主般的婚姻。但荷里活中有幾對原來令人欣羨的夫妻,最終變成有關係破裂收場,不少離婚案件更加是「鬧上法庭」,出現荷里活式離婚,叫人可惜。當愛情逝去難道就只會剩下傷害?

畢彼特(Brad Pitt)和安祖蓮娜祖莉(Angelina Jolie)宣佈離婚後,令到不少粉絲很傷心。 (Getty)

「把眼淚留給最疼你的人,把微笑留給傷你最深的人。」曾經是最愛、在婚姻前立下一生一世約定的兩個人,如今卻因為種種不同的問題而「鬧上法庭」,目的就是作一個了斷。當日結婚時互相許下承諾,留下幸福的眼淚,可是離婚後卻形同陌路人,又或是互相揭露和批評對方的不是。以下幾對經典的荷里活金童玉女,最後也是因離婚而鬧出不少風波。是不是愛得愈深,就會恨得愈深?

1.畢彼特(Brad Pitt)和安祖蓮娜祖莉(Angelina Jolie)

《史密夫決戰史密妻》的宣傳海報 (《史密夫決戰史密妻》劇照

「我們後來怨的,常是最初愛的嗎?」2004年,荷里活男星畢彼特(Brad Pitt)與安祖蓮娜祖莉(Angelina Jolie)二人因合作拍攝《史密夫決戰史密妻》時戲假情真。當時,安祖蓮娜祖莉更被傳媒冠上第三者之名,介入畢彼特與第一任老婆珍妮花雅麗絲頓(Jennifer Aniston)的婚姻,但不知道是否兩人得天獨厚的關係?或是人們和傳媒的善忘,兩人的愛情經歷被神話化,成為荷里活經典的金童玉女故事。

Brad Pitt和Angelina Jolie也一同出演砲影《By the Sea》(By the Sea劇照) 在2006年,Brad Pitt和Angelina Jolie就已經迎來彼此的第一個愛情結晶品Shiloh,及後喜歡小朋友的他們都分別收養了孩子Pax和生下龍鳳胎Knox和Vivenne。由當初兩人家庭變成六人家庭,更經常以家庭結伴形式出席活動,一家樂也融融。所謂「十年修得同船渡,百年修得共枕眠」,Brad Pitt陪伴Angelina Jolie經歷人生中的驚濤駭浪,在她接受預防性雙乳切除手術時一直相依相伴,更令雙方關係更緊靠,終結束十年的愛情長跑。在2014年兩人更終於申請入紙結婚,浪漫動人的故事成為大家心目中的經典。

「能夠有快樂結局,只是因為故事還沒有完結」

你還記得Angelina在《史密夫決戰史密妻》時曾經說過這句話嗎?「Happy endings are just stories that haven't finished yet」,想不到竟然會一語成讖,金童玉女的婚姻路僅僅開始了兩年就宣告離婚收場。童話故事雖美,卻如煙花般轉眼間即逝,Angelina Jolie以「家庭健康理由」向法庭申請離婚,其後兩人更因為子女的撫養費用和撫養權而鬧上法庭,隨即Brad Pitt更被指有瘋狂的酗酒惡習,甚至是脾氣暴躁問題,加上沒有盡好父親的責任,定期支付子女的撫養費,於是迫使Angelina Jolie以法律方法去解決問題。兩人不斷對對方的指控作出聲明澄清,問題始終僵持不下,令到兩人因爭取孩子的監護權而不斷登上各大的娛樂頭條。

回顧畢彼特和安祖蓮娜祖莉昔日的恩愛時刻:

+ 6 + 5 + 4

2. Jeremy Renner「鷹眼」& Sonni Pacheco

扮演「鷹眼」的男星Jeremy Renner在電影那一個十分照顧家庭的男人(ig@jeremyrennersource)

在「復仇者聯盟」系列電影中扮演「鷹眼」的男星Jeremy Renner在電影中是一個十分照顧家庭的男人,愛妻和好爸爸的形像深得人心,吸引不少粉絲。「鷹眼」Jeremy Renner在最後一集《復仇者聯盟4:終局之戰》中,也令一眾劇迷都沉醉在「鷹眼」重遇家人當中展示深情的演技。但現實中的「鷹眼」Jeremy Renner近日卻被前妻Sonni Pacheco爆出有酗酒、酗藥和性生話不檢點的問題,導致前妻Sonni Pacheco不惜代價都要成為女兒Ava唯一的獨撫養權。

根據美國媒體報道指出,前妻Sonni Pacheco入稟法庭要求「鷹眼」Jeremy Renner只能在監視的情況下,才可以探望六歲的女兒Ava,當中前妻Sonni Pacheco更指控Jeremy Renner有很嚴重的行為問題,例如經常在夜店吸食毒品,其中的酗酒問題亦令到前妻擔心他在接觸女兒Ava時,會造成嚴重的後果。

因有一次Sonni Pacheco看見情緒失控的Jeremy Renner把槍塞進自己的口中,更向她揚言威脅要吞槍自殺,最後更在家中的睡房開槍。另一方面,Jeremy Renner向朋友指出跟前妻Jeremy Renner完全不能達致有效的溝通,更指前妻Jeremy Renner有「性愛上癮」的問題,雙方互相指控,將一大堆醜陋問題揭露在網絡和公眾眼前。當中的事件孰真孰假仍在發展當中,不知最後事件會演化到那一個階段。

3. 尊尼特普(Johnny Depp) & 安芭赫德(Amber Heard)

尊尼特普Johnny Depp和安芭赫德Amber Heard的離婚事件一直在娛樂圈上鬧得熱烘烘 (Getty)

荷里活型男的尊尼特普Johnny Depp和出演《水行俠》女主角的安芭赫德Amber Heard離婚兼鬧上法庭一事,在娛樂圈上一直鬧得熱烘烘。Amber Heard在《水行俠》中一頭經典紅髮,配上出眾的美貌迷倒不少的男生。Johnny Depp更「拜倒Amber Heard的石榴裙下」,因兩人合演電影《加勒比醉愛日記》時擦出愛火,Johnny Depp更因而與同行了14年且兼育有他兩名子女的法國女星Vanessa Paradis分手。

尊尼特普Johnny Depp和安芭赫德Amber Heard的離婚事件一直在娛樂圈上鬧得熱烘烘 (Getty) 在2014年,他們宣佈結婚,可惜婚姻在兩年後就宣佈結束,在2016年,Amber Heard就單方面宣佈離婚,當中Amber Heard更在自己的社文平台上傳宣稱被Johnny Depp家暴而受傷的照片,接受傳媒訪問時更指出Johnny Depp有家暴傾向,經常在酗酒或一當吵架時就會後性情大變,更會做出一些令到恐懼的事,例如:Johnny Depp會失控地在家中各處破壞,令家中全地都是玻璃碎。 不過雙方各執一詞,Johnny Depp指出自己才是被家暴的一個。最後,Johnny Depp仍向Amber Heard賠上700萬美元。到現時為止,兩人的家暴事件仍是大家茶餘飯後的話題。

昔日尊尼特普和安芭赫德曾是恩愛的一對:

+ 3 + 2

資料來源:《DailyMail》,《DailyMail》, 《hollywoodreporter》