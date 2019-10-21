當愛逝去就只剩下傷害　荷里活式愛情　終難逃破裂離婚命運？　　

以往荷里活經典的金童玉女故事，在鎂光燈下總是惹得不少女生嚮往，很想成為當中的女主角，擁有一段像公主般的婚姻。但荷里活中有幾對原來令人欣羨的夫妻，最終變成有關係破裂收場，不少離婚案件更加是「鬧上法庭」，出現荷里活式離婚，叫人可惜。當愛情逝去難道就只會剩下傷害？

畢彼特（Brad Pitt）和安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）宣佈離婚後，令到不少粉絲很傷心。 (Getty)

「把眼淚留給最疼你的人，把微笑留給傷你最深的人。」曾經是最愛、在婚姻前立下一生一世約定的兩個人，如今卻因為種種不同的問題而「鬧上法庭」，目的就是作一個了斷。當日結婚時互相許下承諾，留下幸福的眼淚，可是離婚後卻形同陌路人，又或是互相揭露和批評對方的不是。以下幾對經典的荷里活金童玉女，最後也是因離婚而鬧出不少風波。是不是愛得愈深，就會恨得愈深？

1.畢彼特（Brad Pitt）和安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）

《史密夫決戰史密妻》的宣傳海報 (《史密夫決戰史密妻》劇照

「我們後來怨的，常是最初愛的嗎？」2004年，荷里活男星畢彼特（Brad Pitt）與安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）二人因合作拍攝《史密夫決戰史密妻》時戲假情真。當時，安祖蓮娜祖莉更被傳媒冠上第三者之名，介入畢彼特與第一任老婆珍妮花雅麗絲頓（Jennifer Aniston）的婚姻，但不知道是否兩人得天獨厚的關係？或是人們和傳媒的善忘，兩人的愛情經歷被神話化，成為荷里活經典的金童玉女故事。

Brad Pitt和Angelina Jolie也一同出演砲影《By the Sea》(By the Sea劇照) 在2006年，Brad Pitt和Angelina Jolie就已經迎來彼此的第一個愛情結晶品Shiloh，及後喜歡小朋友的他們都分別收養了孩子Pax和生下龍鳳胎Knox和Vivenne。由當初兩人家庭變成六人家庭，更經常以家庭結伴形式出席活動，一家樂也融融。所謂「十年修得同船渡，百年修得共枕眠」，Brad Pitt陪伴Angelina Jolie經歷人生中的驚濤駭浪，在她接受預防性雙乳切除手術時一直相依相伴，更令雙方關係更緊靠，終結束十年的愛情長跑。在2014年兩人更終於申請入紙結婚，浪漫動人的故事成為大家心目中的經典。

「能夠有快樂結局，只是因為故事還沒有完結」

你還記得Angelina在《史密夫決戰史密妻》時曾經說過這句話嗎？「Happy endings are just stories that haven't finished yet」，想不到竟然會一語成讖，金童玉女的婚姻路僅僅開始了兩年就宣告離婚收場。童話故事雖美，卻如煙花般轉眼間即逝，Angelina Jolie以「家庭健康理由」向法庭申請離婚，其後兩人更因為子女的撫養費用和撫養權而鬧上法庭，隨即Brad Pitt更被指有瘋狂的酗酒惡習，甚至是脾氣暴躁問題，加上沒有盡好父親的責任，定期支付子女的撫養費，於是迫使Angelina Jolie以法律方法去解決問題。兩人不斷對對方的指控作出聲明澄清，問題始終僵持不下，令到兩人因爭取孩子的監護權而不斷登上各大的娛樂頭條。

回顧畢彼特和安祖蓮娜祖莉昔日的恩愛時刻：

+ 6 + 5 + 4

2. Jeremy Renner「鷹眼」& Sonni Pacheco

扮演「鷹眼」的男星Jeremy Renner在電影那一個十分照顧家庭的男人(ig@jeremyrennersource)

在「復仇者聯盟」系列電影中扮演「鷹眼」的男星Jeremy Renner在電影中是一個十分照顧家庭的男人，愛妻和好爸爸的形像深得人心，吸引不少粉絲。「鷹眼」Jeremy Renner在最後一集《復仇者聯盟4：終局之戰》中，也令一眾劇迷都沉醉在「鷹眼」重遇家人當中展示深情的演技。但現實中的「鷹眼」Jeremy Renner近日卻被前妻Sonni Pacheco爆出有酗酒、酗藥和性生話不檢點的問題，導致前妻Sonni Pacheco不惜代價都要成為女兒Ava唯一的獨撫養權。

根據美國媒體報道指出，前妻Sonni Pacheco入稟法庭要求「鷹眼」Jeremy Renner只能在監視的情況下，才可以探望六歲的女兒Ava，當中前妻Sonni Pacheco更指控Jeremy Renner有很嚴重的行為問題，例如經常在夜店吸食毒品，其中的酗酒問題亦令到前妻擔心他在接觸女兒Ava時，會造成嚴重的後果。

因有一次Sonni Pacheco看見情緒失控的Jeremy Renner把槍塞進自己的口中，更向她揚言威脅要吞槍自殺，最後更在家中的睡房開槍。另一方面，Jeremy Renner向朋友指出跟前妻Jeremy Renner完全不能達致有效的溝通，更指前妻Jeremy Renner有「性愛上癮」的問題，雙方互相指控，將一大堆醜陋問題揭露在網絡和公眾眼前。當中的事件孰真孰假仍在發展當中，不知最後事件會演化到那一個階段。

3. 尊尼特普(Johnny Depp) & 安芭赫德(Amber Heard)

尊尼特普Johnny Depp和安芭赫德Amber Heard的離婚事件一直在娛樂圈上鬧得熱烘烘 (Getty)

荷里活型男的尊尼特普Johnny Depp和出演《水行俠》女主角的安芭赫德Amber Heard離婚兼鬧上法庭一事，在娛樂圈上一直鬧得熱烘烘。Amber Heard在《水行俠》中一頭經典紅髮，配上出眾的美貌迷倒不少的男生。Johnny Depp更「拜倒Amber Heard的石榴裙下」，因兩人合演電影《加勒比醉愛日記》時擦出愛火，Johnny Depp更因而與同行了14年且兼育有他兩名子女的法國女星Vanessa Paradis分手。

尊尼特普Johnny Depp和安芭赫德Amber Heard的離婚事件一直在娛樂圈上鬧得熱烘烘 (Getty) 在2014年，他們宣佈結婚，可惜婚姻在兩年後就宣佈結束，在2016年，Amber Heard就單方面宣佈離婚，當中Amber Heard更在自己的社文平台上傳宣稱被Johnny Depp家暴而受傷的照片，接受傳媒訪問時更指出Johnny Depp有家暴傾向，經常在酗酒或一當吵架時就會後性情大變，更會做出一些令到恐懼的事，例如：Johnny Depp會失控地在家中各處破壞，令家中全地都是玻璃碎。 不過雙方各執一詞，Johnny Depp指出自己才是被家暴的一個。最後，Johnny Depp仍向Amber Heard賠上700萬美元。到現時為止，兩人的家暴事件仍是大家茶餘飯後的話題。

昔日尊尼特普和安芭赫德曾是恩愛的一對：

+ 3 + 2

資料來源：《DailyMail》,《DailyMail》, 《hollywoodreporter》