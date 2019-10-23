【嫁到這世界邊端3】港女為愛移居非洲引深思：為何對愛缺乏耐性

由陳貝兒（Janis）主持的《嫁到這世界邊端》系列來到第三輯， 一段段異國情緣再次上映。Janis在首集到訪了尼日利亞，訪問非洲人妻Serena和她的丈夫Sean，本來在港高薪厚職的Serena放棄在港一切，一年前跟隨丈夫回到非洲生活。這個勇敢為愛的故事，令不少觀眾深受感動。

陳貝兒在《嫁到這世界邊端3》中到訪尼日利亞，了解港女Serena和非洲男Sean的故事。（IG@chanjanis）

為丈夫尊嚴移居曾想離開

節目中提及到尼日利亞是世界上其中一個最貧窮的國家，過半數人每天僅有2美元維持生活，晚上更會化身罪惡之城，搶掠綁架是常有之事。對大部分香港人而言，到非洲旅遊也要深思熟慮，更何況到非洲生活呢？因此，對於Serena的決定，連見證過一段段動人愛情的Janis也坦言佩服Serena的勇氣，「我好肯定Serena一定很愛這個男人，因為她不是移居到一個更舒服的地區，而是一個比香港環境更差的地區。」愛與安全之間，她選擇了愛。

點擊看尼日利亞的生活環境如何難以適應：

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問及驅使這個非洲人妻放棄在港的安穩生活的最大原因，她坦言Sean在香港深受歧視，尋找工作困難，外出有屢屢受到旁人的異樣眼光，她感受到丈夫的壓抑。當對方提出想搬回尼日利亞做買賣二手車的生意時，她決定成全對方，與兩個兒女一起搬回非洲。雖然下定決心，卻不一定能適應。擁有外國人面孔的Serena在尼日利亞是罪犯眼中的「獵物」，因此她坦言不能「自由出入」，晚上8點後如非有丈夫陪伴絕對不會外出，Sean出差時，更要一直留在家中不能出門。她更試過患上瘧疾，當下生不如死。雖然曾經想過離開非洲，但Serena在節目尾聲也直言「我願意搬過來對他而言意義重大。」看到丈夫回到非洲後鬱悶全消，重拾笑容，她覺得一切付出都值得。

為了讓丈夫重拾笑容，Serena決定移居非洲。（《嫁到這世界邊端3》電視截圖）

現實愛情從不是童話故事

Serena的故事引起網民熱議，不少人大讚她勇氣十足，為愛犧牲十分偉大。其實細心一想，愛情本就是如此，不缺幸福快樂的時刻，但讓人心碎、讓人「不舒服」的時刻也從來不少。這似乎是女生的「愛情通病」，我們總把愛情想得太過美好，「相愛可以克服所有難關」、「兩個人可以在一起就夠了」，電視劇中的愛情，心靈雞湯中的關係理論反而讓我們面對不了現實。當我們發現幻想中的美好只存活在被感覺沖昏頭腦的熱戀期，開始失望，甚至不再信任愛情。你發現愛情其實不如想象中「無痛」，即使碰上了心目中的白馬王子，對方也可能會令你難過流淚。最後，你成為了一個寧願選麵包，也不要愛情的功利女子。然而，真愛並非從不讓你受傷，而是在「弄痛」了彼此之後，仍願意忍著痛，留下為對方療傷。

Sean承諾給Serena和兒女舒適的生活環境。（《嫁到這世界邊端3》電視截圖）

佩服主角的勇氣和包容：是因為我們早已對愛情失去耐性？



Serena坦言在相識初期，兩人儼如「火星撞地球」，有主見的香港女強人碰上典型非洲大男人，可以想象兩人爭吵少不免，只是兩人願意溝通磨合，才可攜手走過十年婚姻。在旁人眼中，Serena是付出較多的一方，但Sean也在銀幕上放下大男人的形象，羞澀地感激太太，並且深情告白，承諾會在非洲為Serena和兒女提供一個舒適安全的生活環境。而Serena也提及Sean在自己人生低潮時，對方默默陪伴她、開解她，這些都是Sean在鏡頭以外的付出。完美愛情並非無暇，而是兩個人都願意為彼此退讓一步，才是愛情最美好的地方。

Serena這般偉大的愛情故事，其實不過是簡單的愛情必修課。如此受到世人稱頌，大概只是因為我們都對愛情失去了耐性。