【Modern Love】Anne Hathaway演技再超越　愛情字典最不能有後悔

愛情有千百種模樣，不只細水長流與開花結果那樣。現代的愛情故事，更似是一個過程與感動，關於那些曖昧不明、一去不返的，與長相廝守、磨光熱情卻不忍別離的。 在Amazone Prime上架的劇集《Modern Love》，由《紐約時報》的專欄改編而成，把「現代愛情」濃縮成一連八集，每集半小時的小故事，更邀來Anne Hathaway演躁鬱病人。8種愛情，無關大是大非，不過小情小愛，但總會找到你那一種。

8個窩心現代愛情故事，Anne Hathaway演躁鬱病人不容錯過

有關愛情的電影與劇集，很難不落俗套，引人入勝之餘又要逃出「你愛我、我愛你」這等無謂糾纏，或許《Modern Love》本來是專欄，本來版本就不求完整的「起承轉合」，零碎的片段不刻意拼湊成一個的故事，更似是日常的拈拾與感動，簡約有力的文字化作對白，有讀書習慣的人必定非常喜歡。因此劇情窩心，但又不造作。看畢，十足啃完一部短篇小說集。

（內含劇透）

《Modern Love》在IMDb及爛茄都分別達8.1及76分，而Anne Hathaway在第三集中飾演躁鬱病人Lexi更是全劇的一大亮點。她的情緒似鐘擺一般，一時亢奮，一時抑鬱。亢奮時精力充沛，效率極高，惹人喜歡；抑鬱時連爬下睡床也做不到，而認識她的人，只認識她的亢奮。既是「現代愛情故事」，當然要由「愛情」切入。當她遇到心儀對象時，抑鬱卻在約會時襲來，情人卻不知爽約背後是不能自已。此集引來極大迵響，躁鬱病人大感共鳴，然而，更重要的訊息卻是其中一句對白：「接受我本來的模樣，不管我怎樣。」

筆者最愛這故事的結局，最後那位情人也沒有回轉，這不過是現實。要重新振作，就只能自救，她決定把自己患病的事告訴好友，以及她毎位認識的人。愛情上的失落，誰說一定要由伴侶填充？

（《Modern Love》劇照）

+ 9 + 8 + 7

另外兩個故事也是筆者的精選：

面對決擇－

「做甚麼都不要因為害怕而做，你為你的行為負責。」

這或是一個不太浪漫的故事，卻是筆者十分喜歡的一個，因為所謂「愛情」，不一定要是情人那種。故事中的女主角一人在紐約打拼，與所住大廈門衛是朋友，每每認識男子，門衛都會給他們評分。

他在教育良好的軍人家庭長大，曾接受勞改，沒有妻兒，每當女主角問候他，他都會答：「 沒得抱怨。」對女主角來說，是好朋友，也似父親，每位男朋友，他的評分都很低，指女主角擁碩士學位、有穩定工作，也有存款，不應將就。直到一次，女主角剛與男友分手，卻意外懷孕了。半夜與門衛哭訴，正躊躇要不要打掉孩子，那便一了百了，他卻說：「不論甚麼決定，都不會有人批評你。但不要因為害怕而作任何決定，你要為你的行為負責。」生活有既有的模樣，但卻不只有一種。

（《Modern Love》劇照）

面對遺憾－

「你不想在20年才回過神來，後悔但只能沉默。」

另一個故事，則有關遺憾。

情人一見如故，走在一起，女的卻出軌了，男生跨不過去，提出分手。數年過去，二人各有另一半，在街頭遇上，才發現自己一直念念不忘，提出復合，女生卻訂婚了。男生十分傷心，為公司做訪問時卻聽到另一個愛情故事。

年約四十有多的女記者，已婚也育有子女。聽到男主角的煩惱，也分享起自己封塵多年的故事。她有一位舊情人，在大學時認識，畢業後相約在巴黎，男生卻失約，多年後再也沒有聯絡。然而，她卻帶着那男生的照片，由一段關係，走到另一般關係，由一所房子，帶到另一所房子，甚至帶到婚姻。後來，一次簽書會中，男生終於赴了約，只是遲了很多年，男生當年原來遺失了女生的地址。女記者回到家中，跟沒有感情的丈夫離婚，她跟男生說：「你不會想在20年才回過神來，後悔但只能沉默。」

筆者覺得，故事不重於美化遺憾，而是當你躊躇不定、很想念一個人、很想做某一件事，便應盡力去做，因為最後結局即使不美好，但至少你不會再抱有疑，往後便可更堅定地走下去。