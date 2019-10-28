Selena Gomez新歌又提Justin Bieber　強調「放低」仍是放不低？

上個月，外國「壞男孩」Justin Bieber才與Hailey Bieber（原名：Hailey Baldwin）補辦婚禮，前女友Selena Gomez便推出新歌《Lose You To Love Me》，MV以黑白呈現，Selena坐在鏡頭前細訴前任，並指要要愛惜自己。 不少粉絲猜測這首歌是訴說她與Justin Bieber難捨難離的愛情故事，讓人看得心痛。

Selena Gomez 與 Justin Bieber曾經是大家眼中的「金童玉女」。（VCG）

長戀情過後，總有一方先閃婚

Selena Gomez從Disney Channel出道，2010年與同為童星出道的加拿大小天王Justin Bieber開始戀愛，當時二人兩小無猜，可愛得讓人想起純純的愛，更為曾經的小戀人一個稱號 -- 「Jelena」。

二人的愛情故事將近10年，他們不斷傳分手後復合、復合後又分手達十二次之多；Justin由一位專一、孝順的男孩，成為一位偷竊、吸食大麻、濫交的壞男孩，二人分手期間更反目成仇，互相指罵。但在2018年，Selena大病險死，讓Justin意識對方是一生最愛，他更收心養性，甚至與Selena談婚論嫁，但據《Us Weekly》報道，由於Selena家人的反對，「Jelena」最後在2018年3月正式結束。

回顧二人甜蜜時光：

+ 3 + 2

In two months, you replaced us / Like it was easy Selena Gomez -《Lose You To Love Me》

Justin Bieber 與 Hailey 的婚訊令Selena情緒崩潰。（haileybieber@instagram）

不單止大家，連Selena也沒想到，Justin竟會在分手數月戀上Hailey並求婚、簽紙結婚，Selena淪為教好「別人老公的前女友」，當時更有傳得知Justin Bieber閃婚，令還在療情傷的Selena情緒崩潰，身心靈都負荷不了，曾送精神病院接受辯證行為治療，又刪除Instagram，不敢面對訊息，情路相當坎坷，也令粉絲擔心不已。

Selena Gomez 新歌大談與Justin Bieber 的愛情故事。（《Lose You To Love Me》擷圖）

And now it’s goodbye, it’s goodbye for us Selena Gomez -《Lose You To Love Me》

鎂光燈背後她只是一個沒有安全感的女生...

經親友陪伴、專業治療，加上自我調適後，Selena終於可以面對大眾，今年5月，狀態大勇出席康城紅地氈，首次回歸幕前，她也曾在Instagram中表示：「去年絕對是自我反思、挑戰和成長的一年，這並不容易，但我為現在的自己感到自豪，並期待著未來一年的來臨。」Selena曾多次接受訪問指，她從前不懂珍惜自己的女生，總認為自己不夠好，自尊心嚴重不足。

身邊總有些女生不懂欣賞自己，把自己看得很低，當遇到一個愛自己的人，便會全心全意對對方好，把對方放到第一位，為愛情付出，對方開心，因而覺得自己有價值了，然而，失去愛人，一般人可能治療情傷後可以從新出發，對她們來說，失去不只愛情，更是失去自我價值，世界一夕間崩壞。

+ 5 + 4 + 3

Selena接受電台訪問，坦承新歌歌詞就是寫與Justin分手的感受，Selina表示：「它並不是消極的，我認為這是美好的，它會是一個新篇章。」就像歌詞中「I needed to lose you to love me」，Selina這一課代價的確很大。但無法學懂愛惜自己，又如何迎來下一段真正屬於你的美好愛情？

再者，要是真的放下前任，還有需要再談及此人嗎？